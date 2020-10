Argentina prorroga cuarentena hasta 25 de octubre y reduce circulación en 18 provincias =(Video)= Buenos Aires, 10 Oct 2020 (AFP) - El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este viernes la prórroga de la aislamiento obligatorio hasta el 25 de octubre con fuertes restricciones de la circulación en departamentos de 18 provincias, en una jornada con récord de 515 fallecidos y 15.009 nuevos contagios de covid-19.En la capital argentina, en cambio, donde hay "un lento y sostenido descenso de casos", el alcalde Horacio Rodríguez Larreta anunció nuevas medidas de flexibilización del confinamiento con paulatina reapertura las escuelas, cerradas desde marzo."Vamos a disponer en distintos departamentos de 18 provincias, medidas que permitan la disminución intensa y transitoria de circulación de personas durante 14 días (a contar desde el 11 de octubre, cuando vence la prórroga actual)", dijo el presidente en una declaración desde la Casa Rosada (sede gubernamental). "Esto va a tener vigencia hasta el 25 de octubre", agregó."Tenemos que restringir la circulación, no quiere decir parar el aparato productivo, la economía", afirmó Fernández, rodeado de tres gobernadores.Desde que estalló la pandemia en Argentina, los contagios se habían concentrado en el AMBA (Area Metropolitana de Buenos Aires), donde viven una 15 millones de personas, un tercio de la población del país. Fue en el AMBA donde se impuso más estrictamente el confinamiento declarado el 20 de marzo."Hoy el problema no es el AMBA. Allí empieza a controlarse. El problema irradió y se metió en toda la Argentina", agregó el presidente. "Creíamos que iba quedar circunscripto al área metropolitana y no fue así", agregó.En las cinco últimas semanas los casos se trasladaron fuertemente a las provincias, con varios departamentos con más del 80% de las camas de terapia intensiva ocupadas."Actualmente 65% de los contagios diarios se dan en las provincias. El 23 de mayo eran solo el 7,5% del total", dijo Fernández.El mandatario advirtió que la tasa de contagios subió y se ubica en 1.909 cada 100.000 habitantes y la tasa de mortalidad a 506 cada millón de habitantes, mientras que la tasa de letalidad se encuentra en 2,7.En Argentina este viernes hubo 15.009 contagios para un total de 817.455 casos y 515 fallecidos en 24 horas, por lo que suman 23.225 los muertos por covid-19 desde el inicio de la pandemia. - Vuelta a la escuela - A diferencia de las nuevas restricciones para algunos departamentos en 18 provincias donde se agravó la situación epidémica, en Buenos Aires el alcalde Rodríguez Larreta anunció el inicio de "un plan progresivo" para la paulatina reapertura de las escuelas."Vamos a ir retomando gradualmente la presencialidad que, obviamente, no va a ser como antes de la pandemia pero nos va a permitir complementar la virtualidad, que vamos a seguir sosteniendo, con clases con participación presencial", dijo.El regreso a los establecimientos escolares comenzará el martes con los alumnos de los últimos años de secundaria y luego seguirá con el último año de primaria que tendrá "actividades al aire libre, en los patios abiertos"."Ya estamos trabajando para que el resto de los chicos pueda ir recuperando algún tipo de presencialidad antes de fin de año", aseguró el alcalde capitalino, quien ponderó que en Buenos Aires ya estén funcionando "el 100% de la industria, los comercios a la calle y de las actividades profesionales".En la capital, donde viven 2,8 millones de personas en 200 km2, Rodríguez Larreta dijo que también quedarán habilitados la construcción, la producción de películas y series, los eventos culturales al aire libre con público y reuniones sociales al aire libre en clubes y polideportivos, entre otras medidas de flexibilización del confinamiento.ls/ml/yow