Antimascarillas se manifiestan en Roma

Centenares de personas participaron en dos manifestaciones en Roma para rechazar el uso obligatorio de la mascarillas como medida de protección contra la pandemia de covid-19.

Una de las manifestaciones reunió a cientos de neofascistas y la otra a cerca de un millar de personas diversas, como antivacunas y complotistas, que asistieron a la llamada "Marcha de la Liberación" en la plaza de San Giovanni, en el centro de Roma.

"No soy negacionista, estoy aquí porque no quiero la dictadura", se leía en una pancarta. Otra rezaba "In Trump we trust" ("En Trump confiamos"), en referencia al presidente estadounidense, conocido por su escepticismo sobre el uso de la mascarilla en todo momento.

"Todavía no tenemos un protocolo de tratamiento para la enfermedad. Se improvisa, cada autoridad regional improvisa", declaró a la AFPTV Fabrizio Crisci, manifestante oriundo de Caserta (sur).

"Naturalmente está el virus, pero desde un punto de vista político y filosófico ellos (el gobierno) exageran", consideró Giulio Lessi, mientras que Paolo Dalle Luche dijo querer "oponerse a las medidas que este gobierno toma".

El gobierno italiano impuso como obligatorio el uso de mascarilla también al aire libre y prolongó el estado de emergencia por la pandemia hasta el 31 de enero.

La segunda manifestación, organizada por el grupúsculo de extrema derecha neofascista Forza Nuova, reunió a unos cientos de personas en otra plaza, más pequeña, del centro de Roma.

"La mascarilla es un símbolo de sumisión", dijo a los periodistas un manifestante. "Ellos (las autoridades) mataron a 35.000 personas y ni siquiera hicieron una autopsia", agregó.

Primer foco del virus en Europa, Italia superó los 36.000 muertos, con alrededor de 350.000 casos, y experimenta actualmente un alza de contagios con 5.724 nuevos casos y 29 muertos el viernes.

A principios de setiembre se manifestó un millar de personas contra el uso de mascarillas o la obligación de vacunas a los niños.

