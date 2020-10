Angelina Jolie deja de ser la actriz mejor pagada de Hollywood

MADRID, 10 (CHANCE)



Angelina Jolie parece que no está pasando por su mejor momento y es que su separación con Brad Pritt, que en un principio fue un respiro a su nueva y ansiada vida, la ha dejado echa polvo. No siempre, separarse de lo que te hace daño es lo mejor, ya que al pasar por esa situación tan traumática te acabas quedando roto en pedazos y necesitando la ayuda de seres queridos y de profesionales, lo que le ha sucedido a la actriz.



Ahora, la revista FORBES ha publicado que Angelina Jolie ya no es la actriz mejor pagada de la industria de Hollywood y ha sido, Sofía Vergara, la actriz de Modern Family. Aunque ¡atención! porque a pesar que haya descendido un puesto, la exmujer de Brad Pitt sigue estando en una de las mejores posiciones de esta lista, en segundo lugar.



Por si esto fuera poco, Angelina Jolie y Brad Pritt han tenido a tener una discusión entre ellos... parece que ni el paso del tiempo hace que los dos gozen de una buena relación, al menos por sus hijos, quienes han sido el motivo del desencuentro entre los dos actores.



Brad Pritt pretende que una corte de Los Ángeles establezca un convenio que le permita ver con más frecuencia a los seis adolescentes. Y es que a pesar de que los dos actores se divorciaron en el año 2016, la custodia de los hijos sigue siendo un tema por el que luchar en los juzgados. Es por esto por lo que el actor ha tenido que acudir a los tribunales.