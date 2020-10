9 cursos gratis de cocina para todo el público

MADRID, 10 (CHANCE)



Son muchas las personas que durante el confinamiento han aprovechado su tiempo libre para ponerse al día con recetas de cocina o simplemente para aprender a cocinar. Y es que muchos jóvenes o incluso, personas de avanza edad, por el ritmo desenfrenado del trabajo no han podido dedicarle nunca antes tanto tiempo a la cocina. Por eso, qué mejor momento que este para aprender con estos nuevos cursos que nos trae Scoolinary, desde casa, online y sin coste. Desde menús clásicos, hasta cocina de verano, creativa, vegetariana, sin gluten y muchas más alternativas con chefs y profesores de máximo nivel.



Curso Menú Classics: Un menú de recetas clásicas, para aprender a proporcionar a platos de toda la vida, un plus de sofisticación, actualización y profesionalidad y con el toque de los grandes chefs Ramón Freixa, Nandu Jubany, Carles Gaig y Josep Maria Ribé y el bartender; Javier de las Muelas.



Curso Cocina de Verano: es verdad que estamos casi en otoño, pero este curso propone 9 recetas perfectas elaboradas por grandes chefs del panorama español: Javier de las Muelas, Marcelino y Julia, Aurelio Morales, Paco Roncero, Begoña Rodrigo, Paco Pérez, Nandu Jubany, Yann Duytsche y Matías Sarli.



Curso de Cocina Creativa: Una selección de las recetas más creativas de los grandes chefs de Scoolinary para hacer un menú de altura. Dos entrantes, un primero, un segundo, postres y 4 cócteles distintos para una comida redonda. Esférico de queso manchego del chef David Gil Uramaki de Hideki Matsuhisa Cuscus de crucíferas de Rodrigo de la Calle Roast Beef con salsa de cebollitas de Tony Botella Taza de gel de café Lavazza de David Gil 4 cócteles: Tango in California / L.A. Deluxe (mocktail) / San Diego Fizz / Surfin' in Frisco de Javier de las Muelas.



Curso de Menú Dulce: Un menú muy goloso compuesto de recetas dulces pensado para todos aquellos amantes del dulce. Con esta selección de recetas de los mejores chefs, proponemos un menú único, donde cada receta sorprenderá más que la anterior. Incluye platos de diversos tipos, desde repostería clásica hasta platos sofisticados de la alta cocina, todos ellos con una característica en común de la mano de los autores más reconocidos, como Javier de las Muelas, Nandu Jubany, Ramón Freixa, Josep Maria Ribé y Xevi Ramon.



Curso de Menú Tapas: Un completo menú a base de tapas y pequeños bocados de la mano de los mejores chefs de Scoolinary. Un conjunto de recetas de tapas de lo más singulares. A través de este recopilatorio de vídeo-lecciones de recetas de tapas se podrán elaborar menús de lo más sofisticado. De la mano de los mejores chefs y bartenders: Javier de las Muelas, Paco Roncero, Nandu Jubany, Ramón Freixa y Josep Maria Ribé.



Curso Cocina sin Gluten: Una selección de recetas para un completo menú sin gluten de varios chefs de Scoolinary. Los chefs y bartenders más prestigiosos del panorama nacional e internacional -Ramón Freixa, Joao Alcantara, Carles Gaig, Javier de las Muelas, Anjalina Chugani y Jordi Roca- demuestran que es posible disfrutar de lo mejor de la gastronomía en una dieta libre de gluten. ¡Cocina sin gluten para chuparse los dedos!



Curso Cocina Deluxe: Un distinguido menú, complejo, atrevido y sofisticado de la mano de los mejores chefs de Scoolinary. A través de este recopilatorio de vídeo-lecciones de cocina gourmet podrán elaborar un menú de lo más selecto, acompañado de los mejores chefs del panorama nacional e internacional: Javier de las Muelas, Carles Gaig, Paco Roncero, Ramón Freixa y Jordi Roca.



Curso Cocina al Vacío: Un curso online con recetas realizadas con la técnica de la cocina al vacío elaboradas por grandes chefs del panorama español. Un entrante, un primero, un segundo y un postre, cada uno de los platos con un sabor sin igual. De la mano de los mejores chefs: Ramón Freixa, Nandu Jubany, Tony Botella, Rodrigo de la Calle y Jordi Roca.



Curso protocolos desinfección Covid-19: Todos los protocolos de limpieza y desinfección para restaurantes en un entorno COVID-19.