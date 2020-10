1-2. Alemania, dominio y sufrimiento. EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Redacción deportes, 10 oct (EFE).- Alemania obtuvo este sábado una victoria justa pero sufrida ante Ucrania por 1-2 en un partido en el que tuvo claras ventajas en cuando a llegadas y en cuanto a posesión de pelota, pero en el que al final tuvo que sufrir para obtener su primer triunfo en la Liga de Naciones.

Los tantos de Mathias Ginter y de Goretzka parecieron firmar un trámite claro para los de Joachim Low, pero un penalti postrero transformado por Ruslan Malinovskyi dio esperanzas al mermado cuadro ucraniano, que el martes recibirá a España, y complicó la vida a los germanos.

Ucrania se concentró en cerrar espacios a Alemania, que, bajo la batuta del madridista Toni Kroos -recuperado de la lesión que le impidió jugar los últimos partidos con el Real Madrid- procuraba hacer circular la pelota pero con frecuencia incurría en pases imprecisos que llevaban a pérdidas de balón. Aun así, no tardó Serge Gnabry en disponer de la primera ocasión importante pero su remate se estrelló en el cuerpo del meta Heorgy Bushchan.

La segunda ocasión, tras un saque de esquina cobrado en corto desde la izquierda, trajo el gol marcado por Mathias Ginter a los veinte minutos. Joshua Kimmich metió un balón al área que Julian Draxler prolongó hacia la derecha, donde recibió Antonio Rüdiger para lanzar un centro al área pequeña que aprovechó el defensa del Borussia Mönchengladbach.

No pudo aprovechar nuevas opciones el cuadro de Low, principalmente un disparo lejano de Kimmich y un testarazo de Gnabry, pero sí que dejó prácticamente sentenciado el encuentro tras la reanudación, gracias a un error de Buschchan que acabó en el tanto de Leon Goretzka.

Perdonó el remate Alemania y Ucrania encontró algo de luz gracias a un penalti de Niklas Süle sobre Roman Yaremchuk, que transformó Malinovskyi. Ucrania intentó la remontada, a base de intensidad, y aunque no tuvo verdaderas ocasiones en Alemania hubo cierto nerviosismo en los últimos minutos y en el seleccionador Joachim Löw se vio un claro alivio con el pitido final.

Ficha técnica:

1 - Ucrania: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Mykolenko, Sobol; Kovalenko (Shaparenko, m.77), Sydorchuk (Makarenko, m.84), Malinovskyi; Yarmolenko (Marlos, m.69), Yaremchuk y Tsygankov (Zubkov, m.69).

2 - Alemania: Neuer; Ginter; Süle, Rüdiger; Klostermann (Can, m.90), Kimmich, Kroos, Halstenberg; Draxler (Werner, m.79), Goretzka; y Gnabry (Havertz, m.93).

Goles: 0-1, m.20: Ginter. 0-2, m.49: Goretzka. 1-2, M.77: Malinovski.

Árbitro: Orel Grinfeld (Israel). Amonestó a Malinovsky, Kroos y Ginter

Incidencias: partido de la Liga de Naciones disputado en el Estadio Olímpico de Kiev ante 25.573 espectadores.