Yelp dice que etiquetará a empresas acusadas de conducta racista

(Bloomberg) -- Yelp Inc., el sitio de reseñas de clientes sobre restaurantes, entretenimiento y tiendas, comenzará a señalar aquellos lugares acusados de “acciones abiertamente racistas”, un paso que aborda un movimiento nacional para reconocer la injusticia racial en Estados Unidos.

“Hemos visto en los últimos meses que existe una clara necesidad de advertir a los consumidores sobre las empresas asociadas con acciones indignantes y cargadas contra la raza para ayudar a las personas a tomar decisiones de gasto más informadas”, dijo Noorie Malik, vicepresidenta de operaciones de usuario, en una publicación de blog el jueves.

Durante los últimos meses, Yelp implementó iniciativas para ayudar a las personas a encontrar y respaldar negocios propiedad de personas de raza negra. Las búsquedas de este tipo de empresas aumentaron, dijo Malik, pero también subió la cantidad de reseñas que advertían a los usuarios sobre comportamientos racistas.

Yelp colocará una alerta pública sobre un establecimiento para que los consumidores sepan si alguien asociado con la empresa fue acusado o fue objeto de comportamiento racista.

Si hay “evidencia contundente” de acciones indignantes y racistas por parte del propietario o empleado de una empresa, como insultos o símbolos abiertamente racistas, Yelp lo etiquetará con una alerta de “Business Accused of Racist Behavior” (empresa acusada de comportamiento racista). Yelp también advertirá a los consumidores que la empresa podría estar recibiendo una gran cantidad de reseñas como resultado de una mayor atención y enviará un enlace a un artículo de noticias de “un medio de comunicación confiable” para que la gente pueda obtener más información.

Yelp colocó más de 450 alertas entre el 26 de mayo y el 30 de septiembre en páginas comerciales que fueron acusadas o fueron blanco de comportamiento racista relacionado con el movimiento Black Lives Matter.

Yelp, con sede en San Francisco, ha reaccionado a problemas sociales en el pasado. En 2017 agregó una función que permitía a los usuarios dejar reseñas de restaurantes con instalaciones unisex.

