Weinstein es acusado en Nueva York de una nueva violación por una víctima anónima

El productor de cine Harvey Weinstein. EFE/EPA/JASON SZENES/Archivo

Nueva York, 8 oct (EFE).- El productor de cine Harvey Weinstein fue acusado de una nueva violación en una denuncia presentada en un tribunal de Manhattan, en la que la supuesta víctima asegura que abusó de ella durante un debate presidencial en el 2000.

La mujer, que quiso permanecer en el anonimato en la querella, afirma que conoció por primera vez a Weinstein a los 19 años mientras participaba en el Festival de Cine de Cannes en 1984, donde su entonces novio le presentó al cineasta.

Natural del estado de Pensilvania y de ahora 55 años, la denunciante apunta que inicialmente Weinstein no mostró interés en ella, aparentemente por respeto a su pareja, pero que a partir de 1992, cuando supo que estaba soltera, el acusado comenzó a interesarse en su carrera profesional, algo que rápidamente se transformó en "indeseados avances sexuales".

La denunciante asegura que se reunió con Weinstein en tres ocasiones, en las que él mostró un comportamiento sexual indebido, lo que culminó con una violación en su último encuentro, señalan los documentos judiciales presentados en el Tribunal Supremo de Manhattan.

El primer hecho ocurrió después de que Weinstein vendiera su productora a Disney en 1993, cuando invitó a la supuesta víctima a tomar algo en la habitación del hotel Peninsula Beverly Hills antes de una cena "para celebrar su nueva fama y fortuna".

En un momento concreto, Weinstein se excusó y cuando volvió "solo llevaba una bata y expuso sus genitales a la denunciante antes de que ella pudiera decir nada", detalla el texto.

Otro suceso similar tuvo lugar en 1994 en Nueva York, alega la mujer, y años después, tras haber restablecido el contacto por el "buen comportamiento" de Weinstein, él la convenció para ver un debate presidencial en 2000 en su residencia neoyorquina.

En un momento dado, cuando la denunciante se levantó para ir al baño, Weinstein "le cortó el paso, la obligó a tumbarse en la cama, le quitó la ropa interior y la violó", enumera el documento presentado ante los tribunales.

Desde la supuesta violación, la víctima ha sufrido "grave estrés emocional" y su carrera "fue arruinada".

Por su parte, el abogado de Weinstein Imran Ansari ha asegurado que su cliente se defenderá de estas acusaciones presentadas contra él, y que es posible que algunas de ellas no sean admitidas a trámite por haber prescrito, aseguró el medio local New York Post.

Weinstein ha sido acusado de conducta sexual inapropiada por más de 90 mujeres, y actualmente cumple una condena de 23 años de prisión tras un juicio en Nueva York, aunque también se enfrenta a acusaciones de asalto sexual en Los Ángeles.

Hace menos de una semana, la Fiscalía del condado de Los Ángeles le acusó de tres presuntas violaciones, que se añaden a los numerosos cargos por agresión sexual que el productor ya afrontaba en la ciudad californiana.