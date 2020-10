Uruguay respiró ante Chile, y Paraguay y Perú arrancan en paz en clasificatoria sudamericana

Uruguay se llevó este jueves un impensado triunfo 2-1 sobre la campana ante Chile en el Centenario, mientras Paraguay y Perú igualaron en duelo vibrante 2-2 en el inicio de la clasificatoria sudamericana a Catar-2022, en una jornada que tiene a Argentina de Messi ante Ecuador como telón de fondo.

Parecía que los uruguayos se conformaban con un pálido empate tras jugar un muy discreto partido, pero el equipo de Oscar Tabárez sacó a relucir su habitual amor propio y sobre el final definió el delantero del Valencia español Maxi Gómez a los 90+2, en un debut que le da un envión para encarar la larguísima eliminatoria sudamericana.

La celeste a la vez pudo mantener su invicto ante Chile en eliminatorias en el Centenario, aunque deberá revisar su juego para remontar su discreto nivel ante Ecuador, el martes próximo, en la altura de Quito (2.850 metros).

Ni una sola acción de riesgo había concretado el conjunto del veterano Oscar Tábarez en la segunda parte hasta que Gómez desniveló en los descuentos, cuando parecía sellado el empate.

"Tenemos el objetivo logrado. Esto es clasificar, es por puntos, y los puntos son por los resultados de los partidos. Y más allá de los merecimientos, de los errores, el equipo más allá de que fue superado en algún momento, no se cayó nunca, siguió buscando", dijo Tabárez en entrevista con AUF TV tras el encuentro.

El 'Pistolero' Luis Suárez abrió la cuenta de penal al minuto 38 y eso fue todo en el partido para el nuevo delantero del Atlético de Madrid, que suma 60 goles con la Celeste, de la que es su máximo goleador histórico.

Suárez jugó muy solitario en la ofensiva, extrañando a su compadre Edinson Cavani, quien fichó días atrás para el Manchester United pero no alistó en la Celeste por no haber tenido actividad desde marzo, cuando jugó su último partido con el PSG.

El recambio generacional que ha iniciado la Celeste no se notó demasiado en el debut, aunque Tabárez cuenta con varios juveniles que descollan en poderosos clubes de Europa como los centrocampistas Rodrigo Bentancur (Juventus) y Federico Valverde (Real Madrid), el único que marcó la diferencia y de a poco se va convirtiendo en el conductor uruguayo.

Otro histórico, Alexis Sánchez, igualó para Chile comenzando una escalada de la Roja que pudo haber concluido con su primera victoria oficial en el mítico estadio Centenario.

En cambio, a Chile le cuesta hallar figuras de reemplazo para su exitosa 'Generación Dorada', que logró títulos por primera vez en su historia, las Copa América de 2015 y 2016.

No obstante, los dos mayores exponentes de esa camada, Arturo Vidal, con algunas ráfagas ante Uruguay, y Alexis Sánchez, se unieron en el Inter de Milán, luego de la difícil salida del 'Rey Arturo' del Barça. Y la Roja respira.

- Perú sigue creciendo -

Perú ha demostrado este jueves en Asunción porqué es una de las selecciones sudamericanas que más ha crecido en los últimos años.

No se amilanó en el siempre intimidante reducto del Defensores del Chaco y le arrancó un empate 2-2 a Paraguay que le viene al dedillo para recibir el martes en Lima a la poderosa selección de Brasil.

De la mano del entrenador argentino Ricardo Gareca, el seleccionado inca clasificó a Rusia-2018 después de 36 años sin ir a un Mundial y fue subcampeón de la Copa América de Brasil-2019, que ganó el anfitrión.

Perú sufrió la baja de su estrella Paolo Guerrero por lesión y las de Alexander Callens, Edinson Flores y Yordy Reyna, jugadores de la MLS a los que les negaron el permiso para sumarse al combinado por el covid-19.

El DT de Paraguay, el también argentino Eduardo Berizzo, en sus primeras armas como seleccionador tras ser ayudante de campo de Marcelo Bielsa en la selección chilena, arrancó con resultado positivo apuntando al objetivo de revertir la racha adversa del combinado guaraní, que no clasifica a un Mundial desde Sudáfrica-2010.

La primera fecha de las eliminatorias sudamericanas se completa el viernes con los duelos Brasil-Bolivia, donde la gran incógnita es si Neymar podrá recuperarse de una dolencia en la espalda y disputar el encuentro en Sao Paulo, y Colombia-Venezuela, en Barranquilla.

La clasificatoria regional otorga cuatro boletos directos a Catar-2022 y al quinto la posibilidad de un repechaje con un representativo de otro continente.

- Ahora sí, profeta en su tierra -

Lionel Messi, seis veces Balón de Oro, ahora sonríe donde antes vivía un calvario. El Barça ya no es su lugar en el mundo, mientras la selección argentina, su anterior pesadilla, ahora es el sitio donde al parecer quiere estar.

No es poca cosa para la Albiceleste, que desde que asumió el inexperto Lionel Scaloni parece ir encontrando el rumbo para intentar sepultar una racha negativa de 27 años sin ganar títulos.

En marcha hacia su quinto Mundial, 'la Pulga', de 33 años, tiene una obsesión pero poco tiempo: sacarse el peso por cuatro finales perdidas (Copas América 2007, 2015 y 2016 y Mundial de 2014)

Argentina inicia su derrotero hacia Catar este jueves en un estadio La Bombonera sin público ante un Ecuador que siempre es una incógnita, aunque su nuevo entrenador, el argentino Gustavo Alfaro, conoce al dedillo a su rival.

La Albiceleste va dejando de lado a históricos como Angel Di María (PSG) y Gonzalo Higuaín (Inter Miami) y opta por figuras emergentes que se destacan en Europa como Lautaro Martínez (Inter de Milán), Lucas Ocampos (Sevilla) y Paulo Dybala (Juventus), consideradas las figuras del recambio.

- Covid-19 y 'no, no, no' -

Además de Perú, otras selecciones como Colombia y Venezuela sufren bajas por la negativa de sus clubes a ceder jugadores en medio de la pandemia, y en ambos casos de figuras importantes como el vinotinto Salomón Rondón (Dalian Pro chino), entre otros, y el portero cafetero David Ospina (Nápoles).

Y también se dieron casos de covid-19 en varios seleccionados, lo que puede complicar el inicio de una larga marcha de 18 fechas que culmina en marzo de 2022.

bur-ol/ma