Un voluntario español en los ensayos de la vacuna de Oxford contrae la covid

EFE/EPA/Archivo

Londres, 9 oct (EFE).- Un enfermero español que participa como voluntario en los ensayos de la vacuna contra la covid-19 que prepara el laboratorio AstraZeneca con la universidad de Oxford ha dado positivo en la prueba de la enfermedad, aunque no sabe aún si ha recibido la vacuna o solo un placebo.

A través de su cuenta de Twitter, Joan Pons, residente en el Reino Unido, explicó que comenzó a sentirse mal el jueves, con los síntomas clásicos de un resfriado, pero que al someterse a la prueba PCR se sorprendió hoy al ver que éste era positivo.

"Hoy me he llevado un susto de muerte: ha pasado lo que estábamos todo el mundo esperando y es que uno de mis test resultase positivo", manifestó Pons, quien se ha autoaislado en su domicilio.

El enfermero aseguró en un vídeo que "la única manera de saber si la vacuna es eficaz es que los vacunados se infecten". "Ojalá que sea así, que me hayan puesto la vacuna y no el placebo, eso lo dirán las próximas horas", añadió.

Pons insistió en que se encuentra bien y que los síntomas que sufre hasta el momento son leves.