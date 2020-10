Última fecha del Torneo Apertura uruguayo: el título a una carta

El entrenador de Nacional Gustavo Munua. EFE/Marcelo Endelli /Archivo

Montevideo, 9 oct (EFE).- El Nacional, uno de los dos grandes del fútbol uruguayo, y el Rentistas, recién subido a Primera División y que ha sido la sorpresa del Torneo Apertura, se disputan el título en la última fecha, a la que llegan igualados a puntos y en la que solo dependen de sí mismos.

El 'tricolor' y el 'bicho' suman 27 puntos cada uno y saben que deberán ganar al Deportivo Maldonado y al Danubio, respectivamente, en sendos partidos que se disputan el domingo a las 15.30 horas (18.30 GMT), y esperar que el otro deje alguna unidad por el camino, ya que, en caso de terminar empatados, afrontarán una final.

Mientras tanto, el Cerro Largo y el Montevideo City Torque, que tienen tres puntos menos, se mantienen expectantes por que caigan los de arriba para sumar alguna oportunidad de aspirar al título.

Este domingo y como local, el Nacional no podrá contar con Gonzalo Castro, expulsado en el último juego, Agustín Oliveros y Luis Mejía, ambos convocados por sus selecciones para la fecha FIFA.

Por ello, el entrenador, Gustavo Munúa, volverá a apostar por Sergio Rochet en la portería y Ayrton Cougo en el lateral izquierdo, mientras que aún no se sabe quién ocupará el lugar del 'Chory'.

Pablo García, Brian Ocampo y Thiago Vecino son algunas de las posibilidades que maneja el director técnico.

El Rentistas, por su parte, se enfrentará al Danubio con la ilusión intacta de hacer realidad un sueño que a principio de temporada era impensado, ya que hasta el año pasado los dirigidos por Alejandro Cappuccio jugaban en Segunda División.

En este juego, el 'bicho colorado' recuperará al centrocampista Robert Ergas y al atacante Renato César, quienes cumplieron ante el Defensor Sporting la pena que tenían por una suspensión.

En otros encuentros del domingo, el Montevideo City Torque visitará al Plaza Colonia y el Cerro Largo viajará a Montevideo para jugar con el Defensor Sporting.

Para aspirar al título, ambos equipos deberán ganar y esperar que pierdan los de arriba. En caso de que eso suceda se jugará una final entre los dos que tengan mejor saldo de gol.

El sábado, el Peñarol visitará al Fénix con la misión de sumar puntos para la Tabla Anual acumulada, que otorga ventajas en la resolución del Campeonato Uruguayo y clasifica a los torneos internacionales.

Probablemente, el entrenador, Mario Saralegui, repita el once que venció a Progreso, con Fabián Estoyanoff y Walter Gargano como titulares.

- Encuentros de la última jornada del Torneo Apertura:

10.10: Fénix-Peñarol, Cerro-Montevideo Wanderers y Progreso-River Plate.

11.10: Liverpool-Boston River, Defensor Sporting-Cerro Largo, Plaza Colonia-Montevideo City Torque, Danubio-Rentistas y Nacional-Deportivo Maldonado.