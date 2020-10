Tenis.-Tenis/Roland Garros.- Nadal: "Después de tantos éxitos aquí parece que si no ganas se queda en poco"

"Las condiciones no eran perfectas pero no iba a tener ni una mala actitud"



El tenista español Rafa Nadal explicó que este viernes tenía tomada la medida a Diego Schwartzman después de su reciente derrota en Roma, para sacar el tenis necesario y superar la semifinal de Roland Garros después de dos semanas sin "una mala actitud" pese a las complicadas condiciones de esta especial edición.



"Cuando vienes de perder un partido unas semanas atrás analizas las cosas que hiciste mal y otras cosas que pudieron funcionar. Hemos salido a la pista con una idea más o menos clara y ha funcionado. El partido ya sabíamos que iba a ser difícil, es un gran jugador en un estado de forma sensacional, viene de ganar a Thiem. Estoy muy feliz, he jugado un partido muy inteligente, la única pega ha sido no irme en el tercer set, que casi me cuesta el set, pero he jugado bien, he buscado soluciones", dijo tras el partido.



Unos minutos después de su victoria por 6-3, 6-3 y 7-6(0), Nadal se mostró contento con su nivel en declaraciones a Eurosport. El de Manacor, que dejó claro antes del torneo la dificultad sin precedentes por las nuevas pelotas y el clima otoñal por el retraso de la cita por el coronavirus entre otras cosas, destacó la importancia de una nueva final en París en este duro 2020.



"Lo dije el primer día y lo mantengo. Me gustan unas condiciones con un bote más vivo de la pelota, que mis golpes hagan más daño. Las condiciones no son perfectas para mí pero iba a poner todo de mi parte, ni una mala actitud de no hacer todo lo que me ayude a darme oportunidades de éxito", apuntó.



El balear buscará su 13º Abierto francés ante Novak Djokovic o Stefanos Tsitsipas. "Es lo que he hecho de momento, me queda un paso más. Estar en una final es un resultado muy positivo pero después de tantos éxitos aquí siempre parece que si no ganas se queda en poco. Como jugador sé de la dificultad que tiene todo, estar en otra final es importante y me da la oportunidad de jugar por otro título aquí", confesó.



"Estar en otra final significa mucho para mí y más tras un año tan difícil, después de todo lo que estamos pasando, es mi segundo torneo y es una alegría estar en la final de Roland Garros", afirmó.