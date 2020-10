Rey Felipe.- Òmnium cuelga una pancarta frente a la Estación de França: 'Juan Carlos Primero, Felipe el último'

09/10/2020 Pancarta de Òmnium contra la visita del Rey a Barcelona POLITICA CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA ÒMNIUM



BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)



Òmnium Cultural ha desplegado este viernes una pancarta en un edificio frente a la Estación de França de Barcelona en la que se puede leer: 'Juan Carlos Primero, Felipe el último', con motivo de la visita del Rey Felipe VI al Barcelona New Economy Week (BNEW) que se celebra en esta estación.



En un comunicado, la entidad ha informado de que esta pancarta forma parte de su campaña de "denuncia de poderes del Estado" en el marco de la visita del monarca a Barcelona, acompañado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



Òmnium Cultural, la ANC, JxCat, ERC y otras entidades y sindicatos han organizado también una cadena humana desde la Estación de França (Barcelona) al Monumento de Colón, para "dejar claro que Felipe VI no es bienvenido y que Catalunya no tiene rey".