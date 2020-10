Rey del litio quiere tranquilizar a fabricantes de automóviles

(Bloomberg) -- El país sentado en la mitad de las reservas de litio del mundo tiene un mensaje tranquilizador para los fabricantes de automóviles: una supervisión ambiental más estricta no amenazará la producción futura del metal utilizado para fabricar baterías.

El regulador ambiental de Chile está trabajando con otras agencias para diseñar un plan que fortalezca la supervisión de las empresas mineras que bombean cientos de litros por segundo de salmuera con litio desde debajo del salar de Atacama. Bajo la presión de inversores y clientes, las mineras ya están invirtiendo millones para reducir su huella, y también dicen que eso no debería limitar la producción.

Si bien el objetivo principal es mitigar el impacto en el frágil ecosistema y las comunidades locales, el nuevo enfoque integrado de supervisión no debería poner en peligro la producción en una era en la que la sostenibilidad es un punto de partida, asegura Cristóbal de La Maza, quien dirige la agencia conocida como SMA. Los planes de expansión en Chile de Albemarle Corp. y su rival local SQM son cruciales para que la industria satisfaga la demanda que se espera se triplique en los próximos años, siendo el litio un ingrediente clave en las baterías que alimentan vehículos y teléfonos.

“No creemos que esto sea algo que vaya en contra de los intereses económicos, aunque nuestro papel es claramente ambiental”, dijo de La Maza por teléfono el jueves. “En materia ambiental, lo que tenía 30 años de vigencia, hoy no es aceptable”.

La reacción inicial de las empresas ha sido positiva, dijo, y agregó que entienden que Chile tiene que ser competitivo no solo en producción, sino también en estándares ambientales.

El mismo día que habló de La Maza, SQM anunció planes de reducir su uso de salmuera a la mitad y producir litio neutro en carbono para 2030, sin restringir la producción. Eso sigue a una batalla legal perdida que obligó a la empresa con sede en Santiago a rehacer un plan para abordar el bombeo excesivo de salmuera.

“Con esto, el riesgo de agotamiento de la laguna se reduce significativamente”, afirma Alonso Barros, un abogado que trabaja con las comunidades locales.

Albemarle, el otro gran operador en un salar que contiene casi una cuarta parte del suministro actual de litio del mundo, ha intensificado el bombeo antes de duplicar la producción.

Pero la compañía con sede en Charlotte, Carolina del Norte, dice que las tasas de bombeo más altas han demostrado ser sostenibles, con el enfoque ahora en compartir y modelar datos en colaboración con las autoridades. También está buscando formas de producir más litio a partir de la misma cantidad de salmuera y ha gastado US$100 millones para mantener el uso de agua dulce, incluso después de duplicar la capacidad.

Una industria del litio en expansión no es la única demanda para la cuenca de Atacama, que también sirve a enormes minas de cobre, comunidades indígenas y turismo. La SMA está investigando la mina Escondida de BHP Group por supuestamente extraer más agua de la permitida durante casi 15 años, acusaciones que Escondida niega.

Uno de los desafíos del regulador es establecer un conjunto común de estándares para diferentes usuarios de agua dulce y salmuera en la cuenca de Atacama.

“Está creando una forma singular de ver las cosas y hacer lo mejor para el ecosistema”, dijo el director de litio de Albemarle, Eric Norris, en una entrevista. “Eso es gran parte del enfoque de la SMA”.

