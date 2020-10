Rebaja a Colombia llevaría US$16.000M de deuda privada a basura

(Bloomberg) -- El colapso económico más profundo de Colombia aumenta la probabilidad de que rebajen su calificación crediticia el próximo año, lo que amenaza con que US$16.000 millones de deuda corporativa caigan a nivel de basura, la mayor cantidad en América Latina.

A medida que la pandemia se extendía en abril, Fitch Ratings rebajó a la nación andina al grado de inversión más bajo con una perspectiva negativa, citando un crecimiento débil y la caída de los precios del petróleo. Se anticipa que la deuda pública representará 58,8% del producto interno bruto este año, cerca de la mediana de pares calificados un escalón por debajo de 59,9%, según Fitch.

La posibilidad de una rebaja es más preocupante para siete empresas cuyas propias calificaciones están atadas al Gobierno.

“La cantidad actual de estímulo en el mercado ha significado que el mercado está ignorando el riesgo de ángel caído por ahora”, dijo Omotunde Lawal, directora de deuda corporativa de mercados emergentes en Barings UL Ltd en Londres. “Pero es muy poco probable que los escenarios que acelerarían la rebaja de la calificación soberana no apliquen para estas empresas”.

Están en riesgo la estatal petrolera Ecopetrol SA, la empresa de energía Oleoducto Central SA y las empresas financieras Grupo de Inversiones Suramericanas, Bancolombia SA y Banco de Bogotá, según JPMorgan Chase & Co. Fideicomiso PA Costera y Fideicomiso P.A. Pacifico Tres, que brindan financiamiento de infraestructura, también podrían perder el estatus de grado de inversión, dijo el banco.

Venta forzada

Los bonos corporativos en dólares de Colombia se han beneficiado del estímulo del banco central y la búsqueda global de rendimiento, con un retorno de 25% desde el 23 de marzo, cuando el índice Bloomberg Barclays Emerging Markets Corporate tocó fondo. El índice devengó un retorno promedio de 19% durante ese tiempo.

Los bonos bancarios ya están cotizando más cerca de sus pares de alto rendimiento, dijo Natalia Corfield, directora de investigación crediticia para América Latina de JPMorgan en Nueva York. Los bonos vendidos por instituciones financieras colombianas rinden, en promedio, cerca de 58 puntos básicos más que los de sus pares brasileños, todos clasificados en nivel de basura.

“Los fondos que no clasifican como alto rendimiento podrían estar tomando ya medidas y vendiendo bonos, por lo que si la rebaja realmente se materializa, no tendrán que vender entonces”, dijo Corfield. “Podría mitigar un poco la presión de liquidación”.

Las empresas en las que el Gobierno colombiano tiene participaciones son las más vulnerables, incluidas las de las industrias de energía, transporte y servicios públicos.

Colombia ha estado agregando deuda para pagar programas sociales y compensar la pérdida de ingresos fiscales a medida que cierran empresas y la tasa de desempleo urbano alcanza el 19,6%. Incluso US$5.300 millones de una línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional no ayudará al país a evitar una rebaja de calificación, dijo Alejo Czerwonko, de UBS Global Wealth Management en Nueva York.

Nota Original:Colombia Downgrade May Drag Billions in Corporates to High-Yield

