Ralph Gonsalves, a por su quinto mandato en los comicios en San Vicente y las Granadinas

En la imagen, Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas. EFE/Etienne Laurent/Archivo

San Juan, 9 oct (EFE).- Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, buscará su quinto mandato consecutivo en las elecciones anticipadas que ha convocado para este pequeño territorio caribeño de poco más de 100.000 habitantes que se celebrarán el próximo 5 de noviembre.

Los medios del territorio caribeño destacan este viernes que Gonsalves, si vuelve a ganar, sumaría su quinto mandato consecutivo, después de haberse impuesto ininterrumpidamente desde marzo de 2001. Un Gonsalves que parecía confiado anunció el día de los nuevos comicios, que había prometido durante mucho tiempo que se celebrarían este año antes de la fecha límite constitucional de marzo de 2021.

El jefe del Ejecutivo señaló durante una reunión con miembros del gobernante Partido Laborista de Unidad (ULP, en inglés) que la Asamblea Parlamentaria se disolverá este viernes y que el día de la nominación de candidatos será el 20 de octubre.

Gonsalves indicó que debido a la pandemia se reunió con el director médico del territorio caribeño, Simone Keizer, y otros profesionales de la salud para discutir los protocolos del día de las elecciones, además de con la supervisora de Elecciones, Dora James, que se enfrenta a un proceso electoral por vez primera.

ESPERA UN AMBIENTE PACÍFICO

"Espero que estas elecciones generales se celebren en un ambiente pacífico", dijo Gonsalves, tras agregar que James y el secretario permanente del Ministerio de Seguridad Nacional le habían asegurado que todo está listo para celebrar los comicios.

"El Partido Laborista de Unidad promete una campaña limpia e informativa", dijo.

El abogado, de 74 años, vuelve a llevar a su partido a las urnas aunque, en 2015, había pedido al electorado que le diera otro mandato para hacer la transición hacia un líder más joven, lo que finalmente no ocurrió.

El anuncio de la fecha de nuevas elecciones se produjo después de que los legisladores rindieran homenaje en el Parlamento al ex líder de la oposición Armhin Eustace, de 76 años, quien encabezó al Nuevo Partido Democrático (NDP, en inglés) a cuatro derrotas electorales.

Eustace dimitió como líder del NDP en noviembre de 2016 y fue sucedido por Godwin Friday, de 61 años, un abogado que ha estado representando a las Granadinas del Norte desde 2001.

Sin embargo, Gonsalves, quien regresó al país hace 14 días desde Estados Unidos, donde había acompañado a su esposa, Eloise, para recibir atención médica, no asistió a la sesión de homenaje.

ANUNCIO DESDE UN LUGAR NO REVELADO

La fecha de la elección fue anunciada desde el lugar no revelado desde donde la ULP transmite sus reuniones públicas virtuales, ya que ambos partidos políticos han suspendido reuniones públicas presenciales a gran escala debido a la pandemia de COVID-19.

Es la primera vez que Gonsalves opta por unas elecciones fuera del mes de diciembre, habiéndose realizado las tres elecciones anteriores durante ese mes.

Dijo que la ULP estaba interesada en una alta participación y que una vez que los seguidores del partido y los jóvenes acudan a las urnas, su formación seguramente ganará las elecciones.

Gonsalves dijo que en sus casi 19 años como primer ministro ha servido "lo mejor que he podido", desinteresada y honestamente, además de asegurar que nunca en una sola ocasión, uso los recursos públicos para beneficio privado.

San Vicente y las Granadinas cuenta con un territorio que no alcanza los 400 kilómetros cuadrados.

Miembro de la Comunidad del Caribe (Caricom), el territorio insular es una democracia parlamentaria dentro de la Mancomunidad Británica de Naciones con la reina Isabel II como jefe de Estado.

Parte de las Islas de Sotavento, el territorio de San Vicente y las Granadinas consta de 32 islas e islotes.