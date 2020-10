Presentan las máquinas de votación en Venezuela, con autonomía de diez horas

Personas participan en la simulación de cómo se realizarán las elecciones para las comicios de la Asamblea Nacional, hoy en la sede del Consejo Nacional Electoral, en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez

Caracas, 9 oct (EFE).- Las autoridades electorales venezolanas presentaron este viernes las máquinas de votación que serán utilizadas en los comicios legislativos del próximo 6 de diciembre, que tienen autonomía de 10 horas y, por tanto, deben superar los frecuentes apagones en el país.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Indira Alfonzo, aseguró en el acto de presentación que es un "sistema sencillo, de fácil experiencia para el elector", mientras que Carlos Quintero, rector de esa institución y miembro de la Junta Nacional Electoral, aseveró que garantiza la transparencia y el principio una persona, un voto.

UNAS ELECCIONES BAJO SOSPECHA

A estas elecciones no comparecerá buena parte de la oposición que las considera un "fraude", al considerar que no existen garantías al haber sido elegido el CNE por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuya selección corresponde al Parlamento.

Además, varios de los principales partidos de la oposición han sido intervenidos por el TSJ, que ha arrebatado sus liderazgos a quienes encabezaban los partidos y se los ha entregado a antiguos militantes expulsados de las organizaciones y acusados por sus excompañeros de haberse corrompido.

Quintero, que no hizo ninguna mención a estas denuncias de "fraude" por las condiciones anteriores a que los venezolanos acudan a las urnas, recordó que en marzo pasado el CNE perdió el 100 % del "parque tecnológico" para las votaciones en un incendio.

Acerca de las nuevas máquinas, aseguró que ofrece garantías porque "estarán auditadas" por los partidos que acudan a las elecciones y "expertos internacionales" que no mencionó.

EQUIPOS VENEZOLANOS "INVULNERABLES"

Quintero explicó que los equipos han sido diseñados en Venezuela por técnicos del país y aseguró que "no son vulnerables a manipulación externa".

"Es una máquina de votación donde los electores podrán interactuar de manera segura y confiable", aseguró antes de destacar que el voto puede ser muy rápido, incluso se puede hacer todo el proceso en 20 segundos, lo que favorece una permanencia corta en los colegios electorales y, por tanto, según su opinión, dificulta la expansión del COVID-19.

Según explicó, contarán con un sistema que identifica los datos de los electores, sus cédulas y huellas, tras lo cual habilita el voto "de manera segura".

Todo ello, según el rector, sancionado por EE.UU., garantiza la máxima "un elector, un voto" y también "la cadena de confianza" de los partidos.

Además, explicó que los aparatos cuentan con una "red blindada" de seguridad al margen de internet, con una "red de conexión aislada".

Finalmente, aseguró que, para poder modificar los datos, deben conectarse de forma simultánea todos los partidos y el propio CNE y ponerse "de acuerdo para hacerlo", además de subrayar que habrá 16 auditorías.

EL CANCILLER SE LO MOSTRARÁ A LOS EMBAJADORES

Tras la presentación, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, aseguró al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) que iba a "comentar con los embajadores" acreditados en el país, algunos de los cuales acudieron al acto de presentación de estos aparatos.

En su opinión, si el sistema electoral venezolano ya estaba "blindado", con esta solución "es el mejor del mundo", en su opinión y "sin dudas".

El Gobierno venezolano ofreció a la Unión Europea (UE) acudir a las elecciones para certificar el proceso, si bien lo hizo con menos de seis meses, el periodo mínimo que necesitan las misiones electorales comunitarias para coordinar una estructura de unos 200 personas que se deben desplazar al país.

La UE pidió al Ejecutivo atrasar las elecciones para organizar la misión, algo a lo que se negó el Gobierno venezolano.

Entre los invitados se encontraba también el ministro de Comunicaciones, Freddy Ñañez, y el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el almirante Remigio Ceballos, el primero en atender al canal estatal para dar su opinión acerca de las nuevas máquinas, de riguroso uniforme verde oliva.