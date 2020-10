Portaltic.-Solo el 9,9% de la población en España con 'smartphones' ha descargado la aplicación Radar Covid

08/10/2020 Una persona utiliza desde su teléfono móvil la aplicación 'Radar Covid', en Madrid (España) a 8 de octubre de 2020. La Comunidad de Madrid implanta esta aplicación, que permite un rastreo tecnológico para controlar la pandemia, a toda la autonomía tras la prueba piloto en el municipio de Guadarrama el pasado 11 de septiembre. POLITICA Óscar Cañas - Europa Press



Radar Covid es la aplicación de rastreo que más días ha estado en el Top 1 del Ranking General como 'app' más descargada en Play Store



MADRID, 9 (Portaltlic/EP)



El 86 por ciento de la población española cuenta con un 'smartphone', de los cuales tan solo el 9,9 por ciento ha descargado la aplicación de rastreo Radar Covid, muy por detrás países europeos como Irlanda, que ha alcanzado el 38 por ciento de penetración, o Alemania, con el 20,2 por ciento.



Diferentes países de Europa han puesto en marcha este tipo de aplicaciones, que avisan a los usuarios si han estado en contacto estrecho con otra persona que tenga la aplicación que haya dado positivo en Covid-19.



Según datos oficiales, se estima que si el 20 por ciento de la población descargara la aplicación de rastreo de Covid-19 de su país, podría ayudar a reducir el impacto de la pandemia en un 30 por ciento.



Sin embargo, en España, tan solo el 9,9 por ciento de la población que cuenta con un 'smartphone' se ha descargado la aplicación Radar Covid, según un estudio realizado por Pickaso.



Debe destacarse que los datos del informe son anteriores a que la Comunidad de Madrid anunciara la implantación de la aplicación Radar Covid en toda la región este jueves.



APPS OFICIALES DE RASTREO EN EUROPA



El informe también ha analizado las aplicaciones oficiales de rastreo de Covid-19 de otros seis países de Europa: Alemania, Italia, Reino Unido, Francia, Irlanda y Portugal.



Según el estudio, Irlanda ha sido el país que más penetración de descarga ha logrado, con un 38 por ciento de la población. En total son casi 1,2 millones de descargas las que ha obtenido la aplicación oficial del país.



En segundo lugar se encontraría Alemania, con una penetración de descarga de 20,2 por ciento, seguido de Reino Unido con un 18,2 por ciento. Por su parte, Italia se encontraría en cuarto lugar con una penetración del 14,4 por ciento y España en quinto lugar.



Francia y Portugal son los países en los que menos usuarios han descargado la aplicación, con un 4 por ciento y menos de un uno por ciento, respectivamente.



En cuanto a número de descargas a fecha de 30 de septiembre, la aplicación que más ha recibido ha sido la de Alemania, con más de 11 millones de descargas, seguida de la 'app' de Reino Unido, con más de 9,5 millones, e Italia con más de 6 millones de descargas.



La aplicación española se encuentra en el cuarto lugar de la lista, con más de 3,6 millones de descargas, seguida de la francesa con 1,7 millones, y la irlandesa con 1,17 millones. En último lugar se encontraría la 'app' de Portugal, con 57.932 descargas.



Asimismo, las aplicaciones de Irlanda, COVID Tracker, y la de Reino Unido, NHS COVID-19, son las que mejor nota media tienen en Google Play, siendo las dos únicas de las siete analizadas que alcanzan una nota media de cuatro sobre las cinco estrellas.



A estas aplicaciones le siguen la de Italia y Portugal, con una nota media de 3,6 estrellas, la de España con 3,2 estrellas y las de Alemania y Francia con 3 y 2,3 estrellas, respectivamente.



VISIBILIDAD EN RANKINGS DE 'APPS'



Radar Covid, la aplicación española, es la aplicación que ha conseguido estar más días entre las aplicaciones más descargadas en Play Store, ya que el 46 por ciento de los días desde que se lanzó la 'app' ha logrado estar en el Top 1 y no ha bajado prácticamente ningún día al Top 3, según el estudio.



En este sentido, el estudio señala que la aplicación de rastreo de España cuenta con una buena visibilidad en la tienda de aplicaciones de Google.



Por su parte, la aplicación alemana, Corona-warn-app, es la segunda 'app' que más días ha logrado estar en el Top 1 en su país, con un 33 por ciento desde su lanzamiento.



Reino Unido ha logrado que su aplicación esté desde el 23 de septiembre en el Top 1 de aplicaciones más descargadas y con mayor visibilidad en la Play Store todos los días.



Por su parte, la aplicación italiana y la irlandesa han estado en el Top 1 de sus países un 27 por ciento y un 24 por ciento, respectivamente, seguida de la aplicación de Francia, con un 12 por ciento de los días.



La aplicación 'Estamos ON - Covid 19' es la aplicación que más tiempo ha estado en Play Store, pero no ha logrado estar ni un solo día en el Top 1 o en el Top 3 del ranking general de aplicaciones más descargadas del país.