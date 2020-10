Portaltic.-Gmail Go ya está disponible para todos los teléfonos Android

01/04/2019 Logo de Gmail POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE



MADRID, 9 (Portaltic/EP)



Gmail Go, la aplicación ultraligera de Gmail, ya está disponible para todos los teléfonos con sistema operativo Android en la tienda de aplicaciones Play Store.



Gmail era una de las pocas aplicaciones que no contaba con su versión Go y Google afirma que se trata del "Gmail que amas, ahora más ligero e igual de rápido".



La única diferencia con el icono de la aplicación original es que ahora cuenta con una insignia 'Go' en la parte inferior. Sin embargo, en la Play Store, la aplicación sigue mostrando las capturas de pantalla de la versión normal.



La interfaz de usuario de Gmail Go tiene la misma estructura que la aplicación normal, pero incluye únicamente funciones esenciales, según ha informado el portal 9to5Google.



La aplicación no cuenta con la barra inferior, ya que esta versión no tienen la integración de la herramienta de videoconferencias Google Meet. Asimismo, la velocidad de fotogramas está limitada, lo que hace que se note un retraso cuando los usuarios emplean esta aplicación.