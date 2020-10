Portaltic.-Facebook concederá recompensas adicionales a los investigadores que más vulnerabilidades encuentren

MADRID, 9 (Portaltic/EP)



Facebook ha ampliado su programa de recompensas con Hacker Plus, con el que concederá premios adicionales a los investigadores según su posición en un ranking por las vulnerabilidades que han encontrado y los informes de fallos que han realizado.



Hacker Plus ha empezado a funcionar este viernes como un "programa diseñado para distribuir un agradecimiento adicional". En él pueden participar todos los investigadores que hayan realizado al menos un informe válido de una vulnerabilidad y hayan recibido una recompensa dentro del programa 'Bug Bounty'.



Los participantes serán clasificados en un ranking en función de una puntuación que tendrá en cuanta las vulnerabilidad que hayan encontrado en los últimos doce meses y el ratio de informes de fallos -respecto de los que finalmente resultaron no serlo- de los últimos 24 meses.



En función de su posición en el ranking, que va de Bronce a Diamante, recibirán distintas recompensas adicionales, como se explica en la página del programa.



Facebook defiende que con Hacker Plus ofrecen "reconocimiento y premios adicionales" a la comunidad de investigadores por su "significativa contribución" al programa de recompensas y la seguridad de los servicios de la compañía.