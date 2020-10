Portaltic.-Facebook actúa contra 10 redes organizadas vinculadas a actores políticos

MADRID, 9 (Portaltic/EP)



Facebook ha actuado desde septiembre y durante la primera semana de octubre contra diez redes organizadas dedicadas a la publicación de contenidos o comentarios con el fin de crear la percepción de apoyo a un determinado punto de vista para engañar a las personas.



Según informa la compañía en su blog oficial, más de la mitad de las redes identificadas se dirigían al público de sus respectivos países, y muchas estaban vinculadas con grupos e individuos relacionados con actores políticos de Estados Unidos, Myanmar, Rusia, Nigeria, Filipinas y Azerbaiyán.



Dos de las redes se dedicaban a comentar las publicaciones de medios de comunicación y figuras públicas para "crear la percepción de un amplio apoyo de sus narrativas". Para ello, empleaban a personas, no cuentas automatizadas.



Otras, por el contrario, se centraron en "engañar a periodistas independientes involuntarios para que escribieran en nombre de estas operaciones". Es el caso de las cuentas de Rusia, que la compañía eliminó en septiembre.



En la primera semana de octubre, la compañía eliminó 200 cuentas y 55 Páginas de Facebook y 76 cuentas de Instagram bajo las directrices de sus políticas de comportamiento no auténtico. Su actividad se había originado en Estados Unidos y se dirigía principalmente a la audiencia del país.



Las personas detrás de estas cuentas habían comenzado a operar en 2018, en el marco de las elecciones al Senado de Estados Unidos, y posteriormente inactivas hasta 2020. En general, como explican desde la compañía, empleaban cuentas falsas con fotos de perfil de archivo para comentar las publicaciones de figuras públicas y medios de comunicación, como Washington Post, Fox News y The New York Times.



Parte de la actividad reciente permitió identificar lo que desde Facebook llaman 'personas escasamente ocultas', que mostraban en sus perfiles nombres ligeramente modificados de las personas que manejaban estas cuentas.



Facebook ha logrado vincular la actividad de estas cuentas a la firma de markting estadounidense Rally Forge, que ha sido prohibida de la red social. Cerca de 73.000 cuentas llegaron a seguir a una o más de las páginas de Rally Forge en Facebook y 22.000 a las cuentas de Instagram.



Junto a esta actividad, Facebook también ha informado de la eliminación de 17 Páginas y 50 cuentas de su red social principal y 6 cuentas de Instagram. Su actividad se generó principalmente en Myanmar y publicaban contenido local en birmano sobre la respuesta nacional a la Covid-19, críticas a la Liga Nacional para la Democracia o contra la minoría musulmana rohingya.



La red originada en Azerbaiyán ha llevado a la compañía a retirar 589 cuentas de Facebook, 7.906 Páginas y 447 cuentas de Instagram, que comentaban publicaciones de medios nacionales e internacionales y de figuras públicas de la oposición al partido en el gobierno. En el caso de Nigeria, se han eliminado 79 cuentas de Facebook, 47 Páginas, 93 Grupos y 48 cuentas de Instagram que publicaban contenidos sobre eventos locales.



En septiembre, y fuera de los anuncios anteriormente realizados, la compañía eliminó 40 cuentas de Facebook, 17 Páginas, un Grupo y 6 cuentas de Instagram en Rusia, que se dirigía a la audiencia local y cuya actividad se ha vinculado al partido político Rusia Unida.



En total, la compañía ha informado este jueves de las acciones llevadas a cabo contra diez redes de comportamiento no auténtico, incluidas cinco -de Rusia, China y Filipinas- contra las que ya tomó medidas en septiembre.