Portaltic.-Apple prepara un sistema para poder presentar documentos de identidad desde el móvil de forma inalámbrica

MADRID, 9 (Portaltic/EP)



Apple trabaja en el desarrollo de una tecnología que permite presentar documentos de identidad oficiales a través del 'smartphone' de manera inalámbrica y segura.



La compañía estadounidense ha presentado este jueves una patente en la Oficina de Patentes de Estados Unidos para el "lanzamiento controlado de credenciales de identidad", como consta en el documento presentado.



El sistema desarrollado por Apple propone una forma de que los usuarios puedan presentar documentos de identidad desde el móvil de manera inalámbrica y segura, de una forma similar a como ocurre ya con los pagos inalámbricos y con Apple Pay.



De esta manera, la patente de Apple permite migrar a una forma digital "credenciales de identidad físicas, como licencias de conducir, pasaportes, etc.", que quedan almacenadas en dispositivos electrónicos para poder presentarse en distintas situaciones.



De esta manera, los dispositivos pueden "transmitir de manera inalámbrica sus credenciales de identidad digital", comunicándose con lectores inalámbricos a través de una red para acceder a un servidor de credenciales, todo ello mediante NFC, Bluetooth o WiFi.



Apple ha propuesto también varias formas para que el sistema sea seguro, incluyendo mostrar esta información solo en la pantalla "mientras el dispositivo permanece bloqueado", de manera que los datos no se almacenan en el móvil para evitar problemas de privacidad.



Asimismo, el sistema emplea un mecanismo de enclaves seguros para compartir solamente una parte limitada de la información de los documentos de identidad, haciendo que el resto no resulte visible siempre que no sea necesario para la gestión.