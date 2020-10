Picos de COVID alertan a Latinoamérica, que ronda ya los 10 millones de casos

Un trabajador del sector turismo se somete a una prueba hisopada de detección del nuevo coronavirus hoy, en Cartagena (Colombia). EFE/ Ricardo Maldonado Rozo

Redacción Internacional, 9 oct (EFE).- Latinoamérica renovó esta semana su alerta frente al coronavirus debido al reporte de picos recurrentes de contagios y de una mayor propagación entre los jóvenes, mientras la región se acerca a los 10 millones de casos y las 365.000 muertes.

Los picos en la región se suman a los rebrotes en otras zonas del mundo, especialmente en Europa, en un momento en que los casos globales de COVID-19 ascienden a 36,3 millones y hay más de un millón de víctimas mortales, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

AMÉRICA: 17,6 MILLONES DE CONTAGIOS Y 586.000 MUERTES

Por regiones, América sigue siendo la más devastada, con unos 17,6 millones de infectados, seguida del sur de Asia (7,7 millones) y Europa (6,6 millones).

En cuanto a mortalidad, América acumula más de 586.000 decesos, mientras que Europa ha registrado 244.000 y en el sur de Asia se contabilizan más de 124.000.

Por países, Estados Unidos (7,6 millones de contagios y más de 213.000 decesos), India (6,9 millones de infectados y 106.500 muertos) y Brasil (5 millones de casos y casi 150.000 fallecidos) siguen siendo, en ese orden, las tres naciones más afectadas del mundo.

Precisamente, el coronavirus en EE.UU. sigue copando la atención mundial luego de que el presidente Donald Trump anunciara que planea organizar un mitin para reiniciar así su campaña a la reelección tras su hospitalización y convalecencia por COVID-19.

En cuanto a Latinoamérica, cinco países de la región se ubican entre los diez primeros del mundo en número de casos: Brasil (3), Colombia (5), Argentina (7) Perú (8) y México (9).

Colombia registra ya más de 886.000 casos, Argentina supera los 856.000 y le siguen Perú (unos 838.000), México (más de 804.400), Chile (477.769) y, mucho más atrás, Ecuador (145.848), Bolivia (137.969) y Panamá (118.054).

Con esto, América acumula alrededor de 17,6 millones de contagiados y 586.000 fallecidos. Y de esa cifra, la región de Latinoamérica y el Caribe reporta 9,9 millones de casos (un 27 % del total global) y unos 364.000 decesos.

BRASIL, MÉXICO, PERÚ Y COLOMBIA, CON LA MAYOR CIFRA DE MUERTES

Datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apuntan a una alta tasa de mortalidad en Latinoamérica por el coronavirus, con 58 decesos por cada 100.000 habitantes, mientras el promedio mundial es de 14.

De hecho, tres países latinoamericanos se ubican entre los diez primeros del mundo en fallecimientos: Brasil (lugar 2, con casi 150.000), México (puesto 4, con más de 83.000) y Perú (7 con unas 33.000 muertes). Además, Colombia (más de 27.100 muertes) y Argentina (22.710) ocupan el sitio 11 y 12.

Y comparado con cantidad de población, tras San Marino, Perú encabeza este desalentador indicador a nivel global, con 103 muertes por cada 100.000 habitantes; mientras Bolivia ocupa el sitio 4, con 72; Brasil es quinto, con 71; seguido de Ecuador, también con 71; Chile con 70; y México con 65 muertes por cada 100.000 habitantes, un dato similar al de Estados Unidos.

PICOS RECURRENTES, MENOS CASOS GRAVES Y ALERTA POR EL CARIBE

En su reporte de esta semana, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que la transmisión de la COVID-19 en América ha seguido muy activa, con algunos países "sufriendo picos recurrentes de casos y el virus propagándose de formas nuevas y diferentes".

El organismo advirtió que las "nuevas formas" en que se está propagando el virus se da entre personas más jóvenes que tienen síntomas leves o no tienen síntomas y no son conscientes de que están infectados.

No obstante, las tasas de enfermedad grave por COVID-19 han disminuido ya que "menos personas están siendo hospitalizadas y menos requieren de cuidados intensivos que antes, debido en parte al creciente conocimiento de este virus y de cómo manejar a los pacientes críticamente enfermos".

Según el organismo, aunque Brasil y Estados Unidos siguen siendo importantes impulsores de nuevos casos, 11 países y territorios del Caribe han pasado de una transmisión moderada a una intensa, lo cual considera "preocupante" a medida que los países reabren su espacio aéreo.

"Nos preocupan los picos en los casos, incluso en lugares que han manejado eficazmente los brotes, como Cuba y Jamaica", afirmó en su balance semanal la directora de la OPS, Carissa F. Etienne.

LA PREOCUPACIÓN ECONÓMICA SE MANTIENE

Pese a las reaperturas y medidas extraordinarias para contener la crisis, el Banco Mundial (BM) estimó este viernes que la economía de Latinoamérica se contraerá un 7,9 % este año por el impacto de la pandemia, especialmente debido a una caída de la demanda externa y el colapso del turismo.

En sus previsiones, el BM prevé que las tres economías más grandes de la región, México, Brasil y Argentina, registren también descensos significativos este año, del 10 %, 5,4 % y 12,3 %, respectivamente.

Para 2021, la institución multilateral prevé que la actividad económica latinoamericana crezca un 4 %, un porcentaje prometedor para la recuperación de América Latina, que ha sido la región más impactada del mundo por la crisis sanitaria.