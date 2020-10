Óscar Tabárez: "El equipo no se cayó nunca"

En la imagen, el entrenador de Uruguay, Óscar Tabárez. EFE/Antonio Lacerda/Archivo

Montevideo, 8 oct (EFE).- El seleccionador de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, destacó este jueves la actitud de su equipo, que "no se cayó nunca" en el encuentro frente a Chile en el comienzo de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.

"Tenemos el objetivo logrado", afirmó 'el Maestro' durante una entrevista con el canal de televisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol, donde aseguró que lo más importante en una eliminatoria es sumar de a tres.

Tabárez habló sobre el partido que jugó su rival y puntualizó que en la segunda parte la Roja mostró una intensidad mayor a la de la Celeste, que no pudo salir.

Finalmente, el entrenador señaló que "algunos de los jugadores que entraron aportaron mucho".

De hecho, Uruguay se impuso gracias a un tanto a los 93 minutos de Maxi Gómez, quien había saltado al campo a los 87.

Por su parte, el delantero Luis Suárez también conversó con AUF TV y resaltó que se fue con "alivio" por conseguir la victoria ante "una selección muy buena con jugadores muy importantes".

Además, habló del momento que atraviesa con la selección nacional y opinó sobre el momento de sus compañeros.

"Estoy disfrutando mucho estos días, disfrutando de una calidad de jugadores del cual no se veía hace muchísimo tiempo, jugadores que están a muy buen nivel, jugadores jóvenes, con ambición, con proyección a crecer mucho en la selección", enfatizó.

Para terminar, el goleador, recientemente adquirido por el Atlético de Madrid, se refirió al partido que el próximo 13 de octubre disputará la Celeste ante Ecuador como visitante.

En ese sentido, Suárez dijo que Uruguay deberá "descansar" en estos días y estudiar a su rival para ver las dificultades que tienen para poder explotarlas.