No existe una orden de captura en Colombia contra la exfiscal venezolana Ortega

En la imagen, la exfiscal general venezolana Luisa Ortega, exiliada en Colombia. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Bogotá, 9 oct (EFE).- La Fiscalía 63 de Bogotá no ha emitido una orden de captura contra la exfiscal general venezolana Luisa Ortega, exiliada en Colombia, por negarse a comparecer ante la justicia, como publica una cuenta en Twitter, y tampoco podría ocurrir por el tipo de delito de que ha sido acusada.

Un mensaje publicado este lunes 5 en Twitter por un medio venezolano afirmaba que la Justicia colombiana había emitido una orden de captura contra la exfiscal general Luisa Ortega, quien se encuentra en el exilio y es una de las principales voces críticas contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

"Emiten orden de captura en Colombia contra la exfiscal venezolana Luisa Ortega por negarse a comparecer ante la justicia colombiana. La orden fue emitida por la fiscalía 63 de Bogotá", aseguraba este medio.

Del mensaje, ilustrado por una foto de la exfuncionaria venezolana, que vive exiliada en Colombia desde 2017, también se ha hecho eco un periódico digital de Caracas.

DATOS: Tanto la Fiscalía colombiana como la propia exfiscal venezolana han negado la veracidad de esa afirmación. Además, Ortega está acusada de un delito, el de calumnia, por el que no se podría en ningún caso emitir una orden de captura contra ella.

"No, no existe (tal medida)", confirmó a Efe una fuente de la Fiscalía colombiana consultada sobre el caso que Ortega enfrenta en Colombia, sin dar detalles.

"Realmente no existe una orden de captura, porque el proceso que aparece en contra de ella es por calumnia. Y la calumnia es un delito querellable, o sea que se llama a conciliación. Nunca se va a hacer una captura por una calumnia", añadió la misma fuente.

Según precisó el portavoz, Ortega sí fue citada en el marco del mismo proceso "en tres ocasiones el año pasado" y nunca se presentó, "pero este año no la han citado".

La propia Ortega desmintió también la información este martes en su perfil de Twitter: "NO existe en Colombia ninguna orden de captura o citación en mi contra".

"Esta es otra mentira montada por el andamiaje comunicacional del régimen criminal que me ataca por lo que hemos logrado en favor de la justicia internacional. ¡No me detendrán!", escribió en un mensaje posterior.

"La tiranía lo que busca es distraer la atención de los graves problemas que existen en el país y del trabajo que vienen adelantando los organismos internacionales en función de acabar con la violación sistemática de DD.HH. que sigue ocurriendo en Venezuela", concluyó Ortega.

UNA FISCAL EN EL EXILIO DESDE 2017

La exfiscal venezolana fue destituida en agosto de 2017 después de mostrar diferencias con el Gobierno de Maduro y en su reemplazo fue nombrado William Tarek Saab.

Luisa Ortega Díaz fue además la primera en romper las filas del chavismo ese mismo año, luego de abrir la puerta a una ola de investigaciones contra el Gobierno de Maduro, en el marco del estreno de los oficialistas al frente de la Asamblea Nacional Constituyente.

Ortega es la misma fiscal general que llevó los casos de responsabilidad penal en contra de centenares de opositores durante las protestas antigubernamentales de 2014, entre ellos el que condujo al líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, a una condena de casi 14 años de prisión.

La abogada de 62 años, identificada entonces con el chavismo y casada con un diputado oficialista, marcó un punto de inflexión con un pronunciamiento sin precedentes al denunciar el riesgo de ruptura del orden constitucional con la decisión tomada ese año por Tribunal Supremo de asumir las funciones del Parlamento.

Una vez destituida, Ortega se exilió en Colombia, uno de los países que siguió reconociendo su dignidad como fiscal.

Alejandro Rincón Moreno