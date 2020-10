30/01/2020 Natalia Rodríguez duda mucho que David Bustamante haya filtrado la noticia del embarazo de Paula Echevarría. MADRID, 9 (CHANCE) Natalia Rodríguez siempre será recordada como la "pitufina" de Operación Triunfo, el primero, el mítico y legendario talent del que, 18 años después, todavía nos seguimos acordando. La cantante sigue teniendo relación con la mayoría de sus compañeros, sobre todo con Chenoa, de la que es íntima amiga. Por ello, nos habla de la cancelación de la boda de la mallorquina a causa del Covid, y también se moja acerca de si cree que David Bustamante habrá sido el que ha filtrado la noticia del embarazo de su ex, Paula Echevarría. Muy cauta, la gaditana prefiere sin embargo no pronunciarse sobre el culebrón que está viviendo Josep María Mainat, uno de sus descubridores, después de que su exmujer intentase asesinarlo. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Natalia Rodríguez siempre será recordada como la "pitufina" de Operación Triunfo, el primero, el mítico y legendario talent del que, 18 años después, todavía nos seguimos acordando. La cantante sigue teniendo relación con la mayoría de sus compañeros, sobre todo con Chenoa, de la que es íntima amiga. Por ello, nos habla de la cancelación de la boda de la mallorquina a causa del Covid, y también se moja acerca de si cree que David Bustamante habrá sido el que ha filtrado la noticia del embarazo de su ex, Paula Echevarría. Muy cauta, la gaditana prefiere sin embargo no pronunciarse sobre el culebrón que está viviendo Josep María Mainat, uno de sus descubridores, después de que su exmujer intentase asesinarlo.



- CHANCE: Estás recuperando tu vida.



- NATALIA: Yo sufrí el Coronavirus pero físicamente no sufrí nada. Sí que perdí el gusto y el olfato, el olfato después de tres meses no huelo nada, no lo he recuperado, nada de nada.



- CH: ¿Cómo está siendo esta vuelta como cantante?



- NATALIA: Yo gracias a Dios trabajando muchísimos años, soy una niña muy ahorradora, muy hormiguita, quieras que no puedo permitirme el estar un año parada o lo que venga por delante, mi sector está siendo muy perjudicado con este tema del virus.



- CH: La pandemia está cobrando muchas horas de protagonismo, el caso Mainat también, qué nos puedes decir.



- NATALIA: Yo realmente con Mainat no tuve ninguna relación, la justa y necesaria con él y Toni Cruz que eran los dueños, me encantaría decirte muchas cosas pero lo que puedo decir es que me alegro que esté bien, le deseo lo mejor del mundo, a él le tengo mucho cariño. Yo no sabía si estaba casado, si tenía niños, no sabía nada de su vida personal, me ha sorprendido como cualquier persona desde su casa que lo haya visto.



- CH: A David Bustamante se le culpa de filtrar el embarazo de Paula.



- NATALIA: Yo que sé, anda, anda... no creo yo que David. Que va. No creo yo que David filtre ninguna notica, para qué. Yo supongo que no.



- CH: Boda de Laura después de todo esto.



- NATALIA: A ver si pasa todo esto y nos vamos de boda, nos hemos quedado con ganas de ir a la boda de mi amiga.