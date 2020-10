Miramón: “Parece que no estamos bien, pero estoy contento del juego”

El centrocampista macedonio del Levante Enis Bardhi (d) celebra con su compañero Jorge Miramón un gol de su equipo. EFE / Salvador Sas/Archivo

Valencia, 9 oct (EFE).- El lateral del Levante Jorge Miramón reconoció que puede parecer que su equipo no está bien, después de una victoria en los primeros cuatro partidos, pero insistió en que tras analizar el juego está satisfecho porque sabía que este arranque podía darse como consecuencia del calendario.

“Es verdad que ha sido un comienzo raro y un poco diferente”, dijo el defensa en una entrevista con EFE en la que recordó que se han enfrentado al Sevilla o Real Madrid en este primer mes de competición y que eran conscientes de que podían tener malos resultados.

“Estamos tranquilos en el vestuario. Sabemos que si competimos así, van a llegar los resultados”, manifestó.

“Al final juegas contra el Sevilla, al que le aguantas todo el partido, y vas a El Sadar, haces un partidazo y te llevas los tres puntos. Hemos hecho partidos muy buenos. Al Real Madrid llegas a tenerlo encerrado y podrías haberte llevado el empate, aunque hay que corregir los detalles que nos han perjudicado”, agregó el lateral aragonés.

El defensa del Levante confesó que aprendieron la lección tras la derrota en el estreno de la Liga en Mestalla, después de completar una buena primera parte, y comentó que desde el inicio de la temporada venían hablando de cuando nos pillaban a la contra y era un aspecto que queríamos mejorar.

“Tras el partido en Mestalla, aprendimos. Hemos tenido mejor la estructura del equipo en defensa y creo que el equipo ha sido más sólido. Hemos estado mejor en el aspecto defensivo”, matizó.

Miramón dijo que cree que este curso “se va a parecer mucho a la temporada pasada” y agregó que están ya acostumbrados a los estrictos protocolos instaurados por la Liga por la pandemia.

“Sabemos que es muy importante que la Liga continúe y debemos tener cuidado en nuestro día porque quieren se jueguen todos los partidos”, declaró.

“El final de la temporada pasada fue muy complicado y extraño. Ahora parece que ya lo tienes un poco más normalizado y asimilado. Sigues echando de menos a la afición, pero no queda otra y piensas que es lo mejor para todos”, resaltó.

El futbolista nacido en Zaragoza también se refirió al hecho de que el Levante no haya podido jugar en su estadio por las obras de remodelación y aseguró que intentan llevarlo todo “hacia un punto de normalidad” y adaptarse al estadio en el que vas a jugar”. EFE

