México.- López Obrador arremete contra el Gobierno del expresidente Calderón: "Era ojo por ojo y diente por diente"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha criticado este viernes el Gobierno del expresidente Felipe Calderón, al que ha tildado de "autoritario" y ha recordado que era una cuestión de "ojo por ojo y diente por diente".



En una rueda de prensa, el mandatario mexicano ha señalado que su Gobierno, por contra, busca acabar con la delincuencia "sin tomar en cuenta las causas y el origen". Sobre el sexenio de Calderón, ha indicado que "había un ambiente de mucha represión".



"Querían resolver los problemas con el uso de la fuerza (...) el objetivo era eliminar, masacrar, pensando que por eso se iba a resolver el problema, por eso declararon la guerra", ha manifestado, según informaciones del diario 'El Universal'.



Así, ha lamentado que se enfrentasen a "un problema que tiene como origen la desigualdad social, la pobreza, la desintegración de las familias, la pérdida de valores con mano dura, represión y sometimiento". "Era una mentalidad muy autoritaria, o diría en extremo autoritaria, no había ninguna consideración, revisen los discursos de entonces", ha dicho.



López Obrador ha afirmado que, además, su administración no ayudó a aquellos jóvenes que no tenían acceso a la educación y carecían de trabajo. "Lo único que hicieron graciosamente fue acuñar el término de ninis, ni estudian ni trabajan y eso lo dijo un funcionario que fue rector de la UNAM, una vergüenza", ha sostenido.