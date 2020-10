Más de 1,3 millones de estadounidenses ya votaron por correo en la Florida

Según los últimos datos oficiales disponibles, hasta agosto pasado había 14 millones de votantes registrados en Florida, 5,2 millones de ellos demócratas, 5 millones republicanos y 3,6 millones independientes. EFE /CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Miami, 9 oct (EFE).- Más de 1,3 millones de habitantes del estado de Florida (EEUU) ya han enviado su boleta de votación por correo para las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre, según datos de la División Electoral estatal.

En total, 1.371.196 votos han sido enviados a las dependencias electorales de cada uno de los 67 condados de Florida (EEUU), y en su gran mayoría corresponden a votantes demócratas que con 707.505 boletas de votación han casi duplicado a los republicanos (396.499).

Los que no han indicado afiliación partidaria suman 251.838, mientras que miembros de un tercer partido y que la entidad electoral califica como "otros" alcanzan los 15.354 votos por correo.

Más de 4,1 millones de boletas han sido enviadas por correo en todo el estado, mayormente a demócratas (1,8 millones), al mismo tiempo que entre los sureños condados de Miami-Dade y Broward acumulan 1,1 millones de esas boletas, de las que unas 176.000 ya han sido devueltas con el voto marcado a las oficinas electorales.

En Miami-Dade, el condado más poblado del estado, un total de 68.756 personas ya han votado por correo, 35.856 de ellos de Partido Demócrata mientras que los republicanos suman 16.885.

A pesar de que el sistema de voto por correo ha sido cuestionado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el gobernador estatal, el también republicano Ron DeSantis, ha expresado su confianza en el proceso y en que todas las boletas llegarán a ser tabuladas sin retrasos.

"Afortunadamente, en Florida, se nos permite procesar las boletas a medida que ingresan", señaló DeSantis este martes durante una rueda de prensa, en la que recordó que en otros estados por el contrario no se permite la contabilidad hasta que cierren las urnas.

En este estado, crucial para los aspirantes a la Presidencia al conceder 29 votos para el Colegio Electoral, la fecha límite para votar por correo es el 24 de octubre.

El plazo para la inscripción de votantes concluyó el pasado martes, es decir un día después de lo programado en vista de fallos en el sistema informático durante las últimas horas antes del cierre.

Si bien en respuesta a ello el gobernador extendió la fecha límite, organizaciones como Dream Defenders, New Florida Majority y Florida Immigrant Coalition consideraron que era insuficiente y reclamaron a la justicia que lo extendiera por más tiempo.

El juez federal Mark E. Walker sin embargo denegó esta petición.

El exvicepresidente demócrata Joe Biden lleva la delantera en las encuestas de intención de voto nacionales pero la distancia con Donald Trump se acorta en Florida, que no tiene un patrón de voto fijo y es un estado que suele decidir al ganador.

Según los últimos datos oficiales disponibles, hasta agosto pasado había 14 millones de votantes registrados en Florida, 5,2 millones de ellos demócratas, 5 millones republicanos y 3,6 millones independientes.