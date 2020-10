María Teresa Campos, destrozada, responde a Jorge Javier Vázquez

22/06/2020 María Teresa Campos está muy afectada tras su encontronazo con Jorge Javier Vázquez en "Sábado Deluxe" EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 9 (CHANCE)



Después de una semana en boca de todo el mundo y de convertirse en la absoluta protagonista de la crónica rosa de nuestro país, María Teresa Campos ha estallado. La veterana comunicadora se ha convertido en el centro de las críticas no sólo por parte de Jorge Javier Vázquez sino también de todos los colaboradores de "Sálvame", que han censurado duramente el comportamiento de la malagueña tanto en su entrevista en "Sábado Deluxe" como el que tuvo en el pasado, cuando era la "reina de las mañanas" televisivas.



María Teresa, muy afectada, no puede más y ha reaparecido para lanzar un claro mensaje. Lo ha hecho en una sincera conversación con Pepe del Real, periodista de "El programa de Ana Rosa", que esta mañana ha desvelado, en exclusiva, cómo se siente la presentadora.



La veterana comunicadora confiesa que "no me tengo en pie. Estoy destrozada" y asegura que "no sé qué está haciendo este tío" (en referencia a Jorge Javier Vázquez, cuyo nombre prefiere no pronunciar), "no sé a dónde quiere llegar".



Teresa, que admite que "pude estar desafortunada" en su entrevista en "Sábado Deluxe", creee que "en Sálvame" están sacando las cosas de quicio. No entiendo el machaque que estoy sufriendo toda la semana". Además, la malagueña no duda en criticar al programa, que "no es la primera vez que machaca a una persona. A mis hijas las han machadado y han tenido que aguantar todo lo que se ha dicho de ellas".



Sin duda, unas duras palabras que, sin duda, tendrán respuesta esta misma tarde por parte de Jorge Javier Vázquez, que ya ha declarado que no quiere saber nada de ninguna de Las Campos.