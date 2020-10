Malí.- Suiza anuncia la muerte de una ciudadana del país secuestrada en Malí

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Exteriores de Suiza ha anunciado este viernes la muerte de una ciudadana del país que estaba secuestrada en Malí, suceso del que "aparentemente" la coalición yihadista Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), la filial de Al Qaeda en la nación africana, es responsable.



En un comunicado, el Ministerio de Exteriores, que no ha especificado quién es la fallecida ni lo que hacía en Malí, ha explicado que las autoridades francesas han informado a las suizas del suceso, que tuvo lugar "hace más o menos un mes". Según las autoridades suizas, llevaba cuatro años secuestrada.



Asimismo, ha puntualizado que las circunstancias "exactas" del fallecimiento de la mujer "no están claras" y que la información proviene de la cooperante francesa Sophie Petronin, que ha llegado a Francia este viernes tras ser liberada por yihadistas también en Malí.



"He sentido gran tristeza cuando he sabido la muerte de nuestra querida ciudadana", ha lamentado el ministro de Exteriores suizo, Ignazio Cassis, que ha condenado este acto "cruel".



El Ministerio de Exteriores suizo ha asegurado que, junto a las autoridades malienses y sus socios internacionales, han trabajado "durante los últimos cuatro años" para garantizar la liberación de la ciudadana suiza. Ahora, ha afirmado que hace "todo lo posible" para averiguar más sobre las circunstancias de la muerte y el paradero de sus restos mortales.



Junto a Petronin fueron liberados el líder opositor de Malí Soumaila Cissé y los rehenes italianos Niccola Chiacchio y Pierluigi Maccalli, un misionero.



Malí ha venido registrando en los últimos meses un número creciente de ataques yihadistas obra tanto de la filial de Al Qaeda en la región como de la de Estado Islámico, lo cual ha hecho además aumentar la violencia intercomunitaria y provocado el desplazamiento de decenas de miles de personas.