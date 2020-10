LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

Viernes 9 de octubre de 2020

LO ÚLTIMO

OMS reporta cifra récord de casos nuevos de COVID-19

Reducción de ayudas por pandemia afecta a pobres en Brasil

Río Paraguay alcanza nivel más bajo de los últimos 50 años

Frustran complot para secuestrar a gobernadora de Michigan

Trump apunta contra esfuerzos de diversidad en los empleos

PRIMERA PLANA

AMN-GEN CORONAVIRUS-EEUU-CONGRESO

WASHINGTON — La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, revela un proyecto de ley que permitiría al Congreso intervenir bajo una enmienda de la Constitución para retirar al presidente de sus labores, insistiendo en que no se trata de Donald Trump, sino de la necesidad de una mayor supervisión del Congreso sobre la Casa Blanca. Por Lisa Mascaro. 1136 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

—CORONAVIRUS-TRUMP: Trump insiste en que está listo para reanudar los mítines de campaña y que se siente “perfecto”

EUR-GEN NOBEL-PAZ

NIAMEY, Níger — El Programa Mundial de Alimentos es reconocido con el Nobel de la Paz por sus esfuerzos para combatir el hambre en regiones con conflictos y dificultades mientras la pandemia de coronavirus lleva a millones de personas al borde de la hambruna. La agencia de la ONU ha ayudado a los sitios más peligrosos y precarios en el mundo, lanzando comida desde el aire en Sudán del Sur y Siria hasta creando un servicio de entrega de emergencia que mantuvo fluyendo la ayuda incluso cuando la pandemia obligó a suspender los vuelos comerciales. Por Dalatou Mamane, Frank Jordans y Vanessa Gera. 804 palabras. AP Foto. ACTUALIZADO.

EUR-GEN CORONAVIRUS-OMS

GINEBRA — La Organización Mundial de la Salud reporta una cifra récord de casos nuevos de coronavirus en el mundo: más de 350.000 infecciones en un día. El nuevo máximo de un día, de 350.766 casos, supera un máximo impuesto hace unos días por casi 12.000 casos. Esa cantidad incluye más de 109.000 casos confirmados sólo en Europa.

Con:

—CORONAVIRUS-ESPAÑA: España declara estado de emergencia en Madrid por COVID-19

—CORONAVIRUS-EEUU: Inquietud en EEUU: menos inscripciones a escuelas públicas

—CORONAVIRUS-VACUNAS: China ingresa a la alianza COVAX de vacunas contra COVID-19

—CORONAVIRUS-FRANCIA: Hospitales de París en emergencia ante repunte de COVID-19

—CORONAVIRUS-INDIA: India reporta más de 70.000 casos nuevos de COVID-19

—CORONAVIRUS-ASIA: Sri Lanka ordena cierres para frenar un brote de COVID-19

SOLAMENTE EN AP

REP-GEN COLOMBIA-VENEZUELA MIGRANTES

PAMPLONA, Colombia - Miles de venezolanos se marchan a Colombia, Ecuador y Perú en busca de trabajo coincidiendo con la reapertura de estas economías tras meses de cuarentena contra el coronavirus. Pero las carreteras sudamericanas se han convertido en un territorio más hostil para los migrantes pobres que no tienen dinero para boletos de buses: los albergues siguen cerrados, los conductores son más reticentes a subirlos a sus vehículos y los residentes que temen contagiarse son menos propensos a ayudar con donaciones de comida. Por Mariana Palau y Manuel Rueda. 936 palabras. AP Foto. ENVIADO.

LATINOAMERICA Y EL CARIBE

AMS-GEN PARAGUAY-BAJA EN RIO,

ASUNCIÓN - El río Paraguay alcanza su nivel más bajo de los últimos 50 años tras meses de sequía extrema en la región. La situación tiene consecuencias negativas en este país sin acceso al mar, que ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de una economía dependiente del río, la precariedad del acceso al agua potable y hasta los restos de un volcán que se escondía en el lecho de la corriente natural de agua. Por Belén Bogado. 796 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

AMS-ECO BRASIL-POBREZA

RÍO DE JANEIRO — Muchas personas en Brasil enfrentan grandes dificultades económicas que hacen prever que millones regresarán a la pobreza, debido a una reducción de la asistencia gubernamental que reciben por la pandemia y fuertes aumentos de precios en los alimentos. Por David Biller y Tatiana Pollastri. 683 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMS-GEN BOLIVIA-DROGAS POLICIAS

LA PAZ - Patrullas de la policía apoyados por cuatro helicópteros rescatan ilesos a tres policías antidrogas secuestrados la víspera por narcotraficantes en una región selvática del centro de Bolivia. Por Carlos Valdez. 390 palabras. ENVIADO.

AML-ECO LATINOAMERICA-ECONOMIA BM

MIAMI — El Banco Mundial dice que Latinoamérica es la región más castigada por la pandemia del coronavirus y la contracción de su economía en 2020 será mayor de lo que se había previsto inicialmente, con Argentina y Perú como los países que más sentirán los efectos. Por Gisela Salomon. 660 palabras. Con AP Foto. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

AMN-GEN MICHIGAN-COMPLOT

LANSING Michigan — Las autoridades frustran un complot para secuestrar a la gobernadora de Michigan. La fiscal general del estado revela que una vez descubierto el complot, la gobernadora y su familia fueron trasladados ocasionalmente a otros sitios, mientras los hombres que presuntamente planearon durante meses su secuestro eran monitoreados. Por David Eggert y Ed White. 377 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN TRUMP-DIVERSIDAD EN EMPLEOS

SIN PROCEDENCIA — Las compañías estadounidenses que prometen contratar a más empleados negros para posiciones ejecutivas y enseñarles a sus fuerzas de trabajo sobre racismo están recibiendo un mensaje del gobierno de Donald Trump: cuida tus pasos si quieres hacer negocios con el gobierno federal. Por Matt o’Brien y Alexandra Olson. 547 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-CLI TORMENTAS

ABBEVILLE, Luisiana — — El huracán Delta avanza por el Golfo de México y se esperaba que su ojo tocara tierra por la noche en el mismo tramo del suroeste de Luisiana azotado por el huracán Laura hace apenas seis semanas. Los negocios fueron cerrados y la gente se preparaba antes de refugiarse o buscar otro lugar seguro. Aún es muy evidente la devastación que dejó Laura, un huracán al que se le atribuyeron más de 30 muertes a fines de agosto. Por Rebecca Santana y Stacey Plaisance. 371 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUNDO

EUR-GEN ESPAÑA-CATALUÑA

BARCELONA — Miles de separatistas catalanes protestan por la visita a Barcelona del rey español Felipe VI y del presidente del gobierno Pedro Sánchez, en medio de tensiones entre la región conflictiva y las autoridades de la nación. Por Joseph Wilson. 347 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN GBRETAÑA-ECONOMIA

LONDRES — El gobierno británico anuncia que pagará dos terceras partes de los salarios de los trabajadores de compañías que han tenido que cerrar como resultado de nuevas restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus que entrarán en vigor la próxima semana. El paquete de ayuda financiera busca prevenir pérdidas de empleo masivas en sectores que serán objeto de las nuevas restricciones. Por Pan Pylas. 331 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEPORTES

DEP-NFL CORONAVIRUS-AJUSTES

SIN PROCEDENCIA - Jugadores y entrenadores de los Jets de Nueva York son enviados a casa después de un presunto resultado positivo entre sus pruebas de coronavirus, revela a The Associated Press una persona con conocimiento directo de los resultados. Por su parte, los Titans de Tennessee reciben buenas noticias al no presentar nuevos casos positivos en las pruebas, de acuerdo con una persona familiarizada con la situación. Por Teresa M. Walker y Barry Wilner. 761 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

DEP-AUT F1-GP EIFEL

NUERBURGO, Alemania - Las dos sesiones de práctica para el Gran Premio de Eifel son canceladas debido a condiciones climáticas adversas, lo que impide que Mick Schumacher, hijo de la leyenda Michael Schumacher, tenga su primera participación oficial como parte de un fin de semana de carrera de la Fórmula Uno. 448 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

ESPECTACULOS Y CULTURA

ESP-MUS RICKY MARTIN

CIUDAD DE MÉXICO - Ricky Martin lanza el proyecto Martin Music Lab, un estudio en el que planea desarrollar la innovadora tecnología de sonido Orbital Sound, incluida en la versión para audífonos de su álbum nominado al Latin Grammy “Pausa”. Por Berenice Bautista. 827 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-MUS BILLBOARD-DESPACITO

MIAMI - Luis Fonsi y Daddy Yankee recibirán el premio a la canción latina de la década por el megaéxito “Despacito” durante los Premios Billboard de la Música Latina, el 21 de octubre. 292 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-TEA CORONAVIRUS-BROADWAY

NUEVA YORK - El cierre de los teatros de Broadway debido a la pandemia de coronavirus se extiende nuevamente, ahora al menos hasta el 30 de mayo. Por Mark Kennedy. 367 palabras. AP Foto. ENVIADO.

NOS PUEDEN CONTACTAR EN:

EN TWITTER:

