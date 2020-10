Líbano.- Hariri vuelve a postularse para ser primer ministro de Líbano un año después de su dimisión por las protestas

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El ex primer ministro de Líbano Saad Hariri ha asegurado que está dispuesto a ofrecerse para asumir nuevamente el cargo y ha subrayado que su propuesta no supone "un favor de nadie" porque él representa a un amplio e importante bloque parlamentario.



El mensaje de Hariri, que dimitió en su último mandato como primer ministro el 30 de octubre en medio de masivas manifestaciones contra el Gobierno, ha mantenido durante los últimos meses que no quería postularse para el cargo, hasta que esta semana ha decidido anunciar que vuelve a estar dispuesto a asumir las riendas del Ejecutivo.



"Hay tres proyectos en el país: el de Hezbolá y el Movimiento AMAL, que está vinculado con fuerzas extranjeras, otro que quiere sacar a Líbano de la crisis y trabajar de acuerdo con el principio 'Líbano primero' y hay un tercero representado por los que apuestan de más y han llevado al país a su estado actual", ha afirmado Hariri, en una entrevista concedida a la cadena de televisión MTV y recogida por el portal de noticias Naharnet.



Hariri ha dicho que la rotación en las carteras ministeriales era una idea del presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, para el Gobierno liderado por Tamam Salam y que la postura de Hezbolá y de AMAL ha empeorado tras las sanciones de Estados Unidos después de la reacción positiva inicial a la iniciativa francesa.



"¿Merece la cartera de Finanzas que se torpedee la iniciativa de rescate para detener el colapso y reconstruir Beirut? Nosotros acordamos en el Palacio de los Pinos (la residencia del embajador francés) que los partidos políticos se mantendrían alejados del Gobierno y que se nombrarían especialistas como ministros para la misión de rescate", ha afirmado Hariri.



El ex primer ministro libanés ha recalcado que la iniciativa francesa "no ha decaído" y ha recordado que Macron habló del error que había sucedido pero también dijo que "Hariri había tenido una valiente iniciativa".



Además, ha asegurado que el líder del Movimiento Patriótico Libre, Yebran Basil; el líder de Fuerzas Libanesas, Samir Geagea; y el jefe del Partido Progresista Socialista, Ualid Yumblat, han rechazado que él sea el próximo primer ministro porque tienen su propia "agenda".



En este sentido, ha dicho que la última conversación telefónica que ha mantenido con Yumblat ha sido "acalorada" y que el líder del Partido Progresista Socialista le pidió que aceptara que la cartera de Finanzas la asuma un chií, tal y como reclaman Hezbolá y AMAL.