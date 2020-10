Las verificaciones de la semana

A continuación, una selección de las principales verificaciones de la AFP esta semana:

- NUEVO CORONAVIRUS -

1. PLEURESÍA Y NEUMONÍA

Una foto de una mascarilla casera y sucia se ha usado en redes sociales para alertar de que el uso prolongado de tapabocas puede derivar en pleuresía y neumonía. Sin embargo, expertos consultados por la AFP aseguraron que los cubrebocas no generan pleuresía y que, si se mantienen limpios y en buen estado, no derivan en una neumonía.

http://u.afp.com/NeumoníaPleuresía

2. SIN MASCARILLA

Un informativo de televisión de España emitió el 29 de septiembre imágenes del epidemiólogo Fernando Simón, uno de los rostros más conocidos en el país durante la gestión de la pandemia, en las que aparece sin mascarilla. Muchos usuarios las compartieron en redes criticando que las autoridades no las usan, cuando es obligatorio en el país. No obstante, las imágenes eran del 10 de marzo de 2020, cuando llevar tapabocas no era obligatorio en España.

http://u.afp.com/SimónMascarilla

3. REZO DE MOTOCICLISTAS

Con todo el planeta pendiente de la salud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfermo de covid-19, circuló un video que muestra a un grupo de motociclistas arrodillados y supuestamente orando por el mandatario y su esposa Melania, también infectada. Sin embargo, las imágenes fueron tomadas en Sudáfrica, durante una protesta por los asesinatos de granjeros en ese país.

http://u.afp.com/MotociclistasTrump

- ELECCIONES EN EEUU -

4. TRUMP EN EL CIELO DE MÉXICO

Fotografías y videos de un dirigible con propaganda a favor de la reelección de Trump sobrevolando una autopista y aterrizando en un campo de fútbol en México han sido compartidos miles de veces desde finales de septiembre. A pesar de lo sorprendente de la situación, las imágenes son reales: el gobierno de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas (noreste), confirmó que el dirigible sobrevoló esa localidad y aseguró que el vuelo se inició y terminó en México, sin cruzar a Estados Unidos.

http://u.afp.com/DirigibleTrump

5. EN LA ISLA

Tras el primer debate electoral entre Donald Trump y su rival demócrata, Joe Biden, empezaron a circular dos fotografías en las que se ve al moderador del encuentro, Chris Wallace, sobre una embarcación en compañía de un grupo de personas. Usuarios en redes sociales aseguran que el presentador, de la cadena Fox, estaba en la isla de Jeffrey Epstein, el fallecido magnate acusado de tráfico sexual de menores. Las fotografías son reales, pero muestran al periodista durante unas vacaciones en 2012 con el actor George Clooney en Italia.

http://u.afp.com/FotosChrisWallace

- OTROS TEMAS -

6. LA LLEGADA DE DELTA

México sufrió esta semana el paso del huracán Delta, que amenazaba con ser "extremadamente peligroso". Finalmente, la tormenta llegó debilitada y golpeó la costa caribeña del país sin dejar víctimas mortales, aunque sí daños materiales. En ese contexto, circularon videos que pretendían mostrar la llegada del huracán a Cancún. Pero ninguno de ellos correspondía a Delta, que avanzaba este viernes rumbo a Estados Unidos.

A. http://u.afp.com/DeltaCancún

B. http://u.afp.com/DeltaFlorida

7. OJOS LLOROSOS

Después de la marcha a favor del aborto legal el 28 de septiembre en Ciudad de México, que derivó en enfrentamientos entre policía y manifestantes, empezó a circular una fotografía de una agente con los ojos enrojecidos. La imagen fue compartida con mensajes que aseguraban que la policía había sido "pateada, apaleada y escupida" por mujeres en la protesta. Sin embargo, la protagonista dijo a AFP Factual que sus ojos estaban irritados debido a los químicos arrojados durante los incidentes, y descartó haber sido atacada como afirman las publicaciones.

http://u.afp.com/PoliciaFeministas

8. INCENDIOS EN CÓRDOBA

La provincia argentina de Córdoba (centro) se vio recientemente afectada por graves incendios, que se expandieron por zonas rurales y bosques nativos antes de acercarse a centros urbanos. Un álbum de fotos compartido en Facebook miles de veces pretendía mostrar el alcance de las llamas, pero con imágenes tomadas en otros lugares o en esa zona aunque en años anteriores.

http://u.afp.com/IncendiosCBA

9. GUIANDO A LA MANADA

¿Qué lobo se encarga de guiar a su manada? Según un texto compartido por decenas de miles de personas desde hace años, son los lobos más viejos o los enfermos quienes lo hacen, para marcar el ritmo del grupo, mientras que el "líder" o el "alfa" es el lobo solitario que lo cierra. Pero expertos consultados por la AFP descartaron este tipo de roles en la especie.

http://u.afp.com/ManadaLobos

10. "PAREN EL MUNDO"

"Paren el mundo, que me quiero bajar", una de las frases más icónicas atribuidas a Mafalda, el entrañable personaje de Quino, inundó las redes tras la muerte del caricaturista argentino el 30 de septiembre. Sin embargo, esa frase no es de Mafalda. Lo desmintió su creador en 2007 y, de nuevo, en 2012: "Mafalda no quiere que el mundo pare y ella bajarse, ella quiere que el mundo mejore".

http://u.afp.com/ParenElMundo

