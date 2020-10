Las protestas en Costa Rica se debilitan tras salida de principal dirigente

Las protestas comenzaron el pasado 30 de septiembre en rechazo a un posible acuerdo del Gobierno de Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.750 millones de dólares, que incluía aumento de impuestos y la venta de activos estatales, con el objetivo de estabilizar las finanzas del Estado, cuya situación se ha agravado con la pandemia de la COVID-19. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

San José, 9 oct. (EFE).- Las protestas que desde el 30 de septiembre se presentan en Costa Rica contra un eventual acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se han debilitado tras la salida del principal dirigente del movimiento, José Miguel Corrales, y su pedido de levantar los bloqueos de carreteras.

"Tenemos la buena noticia de que hemos visto una reducción significativa de los bloqueos. Solo tenemos 14 puntos que no están habilitados, una reducción significativa también en la cantidad de personas", declaró el viceministro de Seguridad, Eduardo Solano.

Según las autoridades, las vías principales del país están despejadas, aunque permanece un bloqueo en la frontera con Panamá, en donde el Gobierno dialogará este viernes con los manifestantes para que se habilite el paso, ya que hay centenares de camiones de carga internacional a la espera de avanzar.

La noche del jueves el principal dirigente del "Movimiento Rescate Nacional", el excandidato presidencial y exdiputado, José Miguel Corrales, pidió a los manifestantes levantar los bloqueos porque las protestas han sido, según él, infiltradas por el narcotráfico.

La participación de conocidos grupos delictivos locales en las protestas fue denunciada tanto por Corrales como por el ministro de Seguridad, Michael Soto.

Hasta el momento se contabilizan 69 detenidos y cerca de 100 policías heridos en las protestas, a raíz de enfrentamientos que se produjeron en puntos específicos de la provincia de Limón (Caribe), Puntarenas (Pacífico) y Guanacaste (oeste), en donde los manifestantes lanzaron piedras, palos y bombas molotov.

En los enfrentamientos también fueron quemados un microbús de la Fuerza Pública, un carro de la Policía de Tránsito y un camión de carga.

Corrales, quien aseguró que su llamado siempre fue a la protesta pacífica, pidió perdón al país y a la gente que se ha visto afectada por los bloqueos de carretera e hizo un llamado a "la pausa y la reflexión".

Sin embargo, el exdiputado Célimo Guido, otro de los dirigentes del grupo, afirmó que el movimiento no pertenece a Corrales y llamó a los manifestantes a continuar con las protestas.

Este viernes hay 14 puntos de carreteras con algún tipo de manifestación o bloqueo, a diferencia del medio centenar que hubo en días anteriores.

Según el ministro de Comunicación, Agustín Castro, este viernes hay poco más de 300 personas en los sitios de bloqueo.

El Gobierno informó que continuará este viernes buscando acercamiento directo con los manifestantes que se ubican en cada bloqueo que aún persiste para recoger sus peticiones y que habiliten las vías.

Las protestas comenzaron el pasado 30 de septiembre en rechazo a un posible acuerdo del Gobierno de Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.750 millones de dólares, que incluía aumento de impuestos y la venta de activos estatales, con el objetivo de estabilizar las finanzas del Estado, cuya situación se ha agravado con la pandemia de la COVID-19.

El pasado domingo el presidente Carlos Alvarado anunció el retiro de la propuesta, pues no contaba con apoyo político ni social, pero los manifestantes le exigían que firmara un documento en el que se comprometa a no acudir al FMI en los 19 meses que restan de su mandato.

Alvarado anunció que abrirá un diálogo nacional con actores que respeten las vías institucionales y democráticas para buscar soluciones a los problemas económicos.