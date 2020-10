La pandemia resalta la importancia de dar apoyo a la agricultura sostenible

El director general de la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA), Javier Flores. EFE/Eduardo Muñoz Álvarez/Archivo

Panamá, 9 oct (EFE).- La pandemia que azota al mundo ya deja grandes lecciones, entre ellas la importancia de la agricultura sostenible para preservar el medioambiente, una estrategia que está en el ADN de la Fundación Microfinanzas BBVA y que será reforzada, afirmó a Efe su presidente, Javier Flores.

"La pandemia lo que va a producir es una aceleración de ese enfoque y de concienciación social hacia proteger la naturaleza y el medioambiente", no solo en entes sin ánimo de lucro como la Fundación Microfinanzas BBVA sino también "en la mayor parte de las empresas", dijo Flores en una entrevista con Efe.

El 35 % de los 2,4 millones de clientes que tiene la Fundación, creada en 2017 y con presencia en Panamá, República Dominicana, Colombia, Perú y Chile, son pequeños productores del campo, un sector que durante la pandemia se ha mantenido casi completamente operativo.

Así, desde hace años la Fundación desarrolla junto a la ONU el programa de Microfinanzas para la Adaptación Basadas en Ecosistemas (MEbA), de "financiación para construir un medioambiente mejor", aseguró Flores.

La Fundación también tiene un "programa que financia a los pequeños agricultores para que cambien sus técnicas de cultivo hacia unas que sean amistosas con el medioambiente y que contaminen menos", en el marco del cual hay en Colombia una "finca demostrativa".

En Perú, la Fundación "dio el año pasado 48.000 préstamos para mejorar las vivienda y que puedan tener agua y un baño", en un programa en asocio con la Fundación Water.org. "La mitad de las viviendas en Perú no tienen un baño", afirmó Flores.

En República Dominicana, la Fundación da créditos para "combatir la deforestación cultivando la macadamia", un programa que se desarrolla junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en el que "las mujeres son las agricultoras".

"Toda la parte verde es una estrategia que está en el ADN de la Fundación y visto un poco lo que hemos aprendido de la pandemia, pues cada vez más está en la primera línea de la estrategia" del organismo", aseveró Flores.

SE REDOBLAN LOS ESFUERZOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA

Otra consecuencia de la pandemia es la aceleración de los procesos de digitalización, que "ha avanzado en los últimos 6 meses más que en 5 años", para que las diversas instituciones pudieran "seguir operando y estando cerca de los clientes en tiempos de confinamiento".

La tecnología digital ha permitido analizar cuál era la situación de los negocios de los clientes a fin de proveerles de mecanismos para darle la flexibilidad suficiente: se han renovando o congelado créditos, se han ampliados sus plazos e incluso se ha reestructurado deuda, "porque muchos de ellos están cambiando de actividad adaptándose un poco a las circunstancias".

"Nos hemos preocupado mucho de poder adaptar nuestros productos a necesidades de los clientes, tratando de establecer mecanismos de pago más asequibles en función de la necesidad de cada uno de ellos", sostuvo Flores.

EL PERFIL DE LOS CLIENTES DE LA FUNDACIÓN

La Fundación promueve el acceso a servicios financieros básicos a la población "que está normalmente excluida" de la banca tradicional. Así, el crédito promedio que financia es de alrededor de 1.100 dólares: "Estamos tratando de llegar a clientes que están en la base de la pirámide", dijo el ejecutivo.

En los cinco países donde tiene presencia la Fundación a través de igual número de entidades, la exclusión financiera va desde el 26 % en Chile hasta el 57 % en Perú, pasando por el 55 % en Colombia, el 54 % en Panamá y el 44 % en República Dominicana.

"Ahora mismo estamos atendiendo a 2,4 millones de personas, quiero destacar el dato de que el 60 % son mujeres, emprendedoras, y que el 47 % de ellas son cabeza de familia, mujeres que salen adelante solas con sus negocios, mientras que el 37 % de todos los clientes "no tienen ningún tipo de formación, o solo tienen educación primaria".

"La Fundación Microfinanzas BBVA fue creada con el propósito de promover el desarrollo sostenible de personas vulnerables que cuentan con actividades productivas, con los objetivos muy claros de favorecer su inclusión económica y social, el empoderamiento de la mujer y la protección del medioambiente", destacó Flores.