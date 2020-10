Jack Miller aprovecha el mal tiempo para dominar ensayos libres de MotoGP en Francia

El australiano Jack Miller (Ducati-Pramac) aprovechó las malas condiciones meteorológicas para realizar este viernes el mejor tiempo combinado de las dos primeras sesiones de ensayos libres del Gran Premio de Francia de MotoGP.

En el circuito Bugatti de Le Mans, con lluvia la mañana, fresco y pista seca por la tarde, las condiciones le fueron bien a Miller, que logró su única victoria en MotoGP en Holanda en 2016 bajo una fuerte lluvia.

"Espero que la pista esté seca el sábado", señaló el piloto australiano, que tiene fama de ser uno de los mejores del Mundial en suelo húmedo, añadiendo que será difícil hacer funcionar correctamente los neumáticos con condiciones tan cambiantes.

Actualmente sexto de la clasificación provisional del Mundial, el australiano se unirá a la escudería de fábrica Ducati el año próximo.

Miller precedió en la clasificación al español Maverick Viñales (Yamaha) y al japonés Takaaki Nakagami (Honda-LCR).

Fabio Quartararo, el líder del Mundial, solo realizó el undécimo mejor tiempo, a más de un segundo de Miller.

El francés confesó que no se siente cómodo con la pista húmeda: "Prefiero el seco, ya que tengo más experiencia" en esas condiciones, señaló.

- Quartararo, cauto -

El joven francés, de 21 años, reconoció que su posición de líder del campeonato le incitaba a evitar todo accidente y riesgo de lesión.

"No queremos hacer nada que nos haga perder nuestras chances en el campeonato. Tenemos el potencial de ganarlo y por el momento afronto carrera a carrera. Pero, en este tipo de situación, prefiero no tomar riesgos y no quiero ir al límite todo el tiempo", explicó el francés.

El español Joan Mir (Suzuki), segundo en el Mundial, solo pudo ser noveno en la jornada de ensayos libres.

En la primera sesión, perturbada por la lluvia, el británico Bradley Smith (Aprilia) se mostró el más rápido, delante del francés Johann Zarco (Ducati-Avintia).

Smith, más acostumbrado al fondo de la parrilla, precedió al cuarteto de Ducati, ya que a continuación quedaron el italiano Danilo Petrucci, el australiano Jack Miller y el también italiano Andrea Dovizioso.

La primera Yamaha en esa primera sesión fue la del español Maverick Viñales (6º), ya que el líder del Mundial Quartararo solo pudo ser decimoctavo.

Los pilotos fueron muy prudentes en la pista mojada, pensando en la segunda sesión de ensayos libres.

La tercera sesión de ensayos libres está prevista el sábado a partir de las 09h55 (07h55 GMT).

