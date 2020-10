Indígenas colombianos preparan una "minga" en defensa de la vida y la paz

Autoridades indígenas participan en una rueda de prensa hoy, en Cali (Colombia). EFE/Ernesto Guzmán Jr.

Cali (Colombia), 9 oct (EFE).- Movimientos indígenas del suroeste de Colombia anunciaron este viernes el inicio de una "minga" nacional por la vida, la tierra y la paz, en la que caminarán hasta Bogotá si el presidente Iván Duque no se reúne con ellos el próximo lunes en Cali.

"(Estamos convocando) a la minga nacional por la vida, el territorio, la democracia y la paz. En ese marco hoy le decimos al presidente y al Gobierno nacional que estamos reclamando la vida porque nos están matando dentro de los territorios", dijo en Cali el consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Hermes Pete.

Pete denunció que a las comunidades del suroeste del país las "están masacrando y asesinando culturalmente" por lo que pidió auxilio a las organizaciones de derechos humanos y a la comunidad internacional porque "no es posible que en medio de la pandemia" sigan siendo víctimas de masacres y homicidios.

"El tema de la vida, la tierra y la paz es un derecho constitucional que es de todos los colombianos y frente a eso es la convocatoria. Que le quede claro al presidente que no estamos hablando de recursos sino de la vida misma", agregó.

Las comunidades indígenas prometen continuar las movilizaciones de 2019 si el Gobierno no termina de cumplir los acuerdos pactados el año pasado, cuando bloquearon la Vía Panamericana, que conecta a Colombia con Ecuador, en manifestaciones que duraron 27 días y causaron grandes pérdidas económicas.

EXIGENCIA DE REUNIÓN CON DUQUE

Los pueblos indígenas esperan que el presidente Duque se reúna con ellos en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, el próximo 12 de octubre para que escuche sus exigencias o de lo contrario advierten que continuarán la marcha pacífica hasta Bogotá.

"Hoy la invitación al presidente es a dar el debate estructural del país, el debate económico, (y sobre) los modelos que vienen implementando", dijo Pete.

Además rechazaron que, como ocurre todos los años, las manifestaciones de las comunidades indígenas sean señaladas por el Gobierno de de estar infiltradas por grupos armados ilegales.

"Rechazamos la criminalización de la protesta social, esa criminalización de los derechos del pueblo colombiano, del pueblo de a pie. Por eso nuestras comunidades han dicho que no nos cansaremos y que seguiremos caminando en medio de la pandemia", aclaró Pete.

El consejero respondió así a las publicaciones del expresidente Álvaro Uribe, en detención domiciliaria desde el 4 de agosto, quien en su cuenta de Twitter aseguró que la minga indígena es una "toma socialista del Estado" infundada "a los jóvenes a través de una presentación torcida de la historia".

"Vamos a caminar en el marco de paz como lo es nuestra Guardia Indígena", dijo al destacar que esa organización fue galardonada ayer con el premio Front Line Defenders para las Américas 2020 por su labor de resistencia en zonas azotadas por el conflicto armado colombiano.