Greenpeace levanta una estatua de Bolsonaro emulando a Nerón en el Pantanal

Fotografía cedida por la organización ambientalista Greenpeace Brasil que muestra una estatua de cuatro metros de altura en mofa del presidente brasileño Jair Bolsonaro en medio de una área devastada por lo incendios forestales en El Pantanal (Brasil). EFE/ Cortesía Greenpeace Brasil

Río de Janeiro, 9 oct (EFE).- Una estatua del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, emulando a Nerón, el emperador que vio arder a Roma mientras tocaba su lira, fue levantada por la organización Greenpeace en una zona devastada del Pantanal en protesta por la "negligencia" del Gobierno en la protección ambiental del país.

"Al igual que Nerón y su lira en la Roma incendiada, la loca melodía de los abusos y desmontes del Gobierno de Bolsonaro simboliza el proyecto de destrucción que aviva el fuego en los principales biomas naturales brasileños", señala el comunicado de Greenpeace divulgado este viernes.

La estatua, de cuatro metros de altura y en su mayoría blanca, simula a la del emperador Nerón, pero tiene el rostro de Bolsonaro. Con una corona de olivos sobre su cabeza, una lira dorada en su mano izquierda y la derecha extendida como dando una orden, la efigie se complementa con una túnica sobre la cual se extiende la piel de un jaguar, el principal felino de América, también amenazado por el fuego.

Los incendios en el Pantanal, el humedal más grande del Planeta han crecido más de un 200 % entre enero y septiembre de este año, los mayores registrados para este período desde 1998 cuando comenzaron a analizarse los datos.

El Pantanal es un bioma de 250.000 kilómetros cuadrados compartido entre Brasil, Bolivia y Paraguay, pero con el 56 % de su superficie en suelo brasileño (en el centro oeste del país). El 26 % de esa área ya fue devastada con las llamas.

La organización ambientalista culpa a Bolsonaro por la negligencia de sus acciones y por poner en riesgo al país con unas políticas que, además de dañar su imagen, alegan, afecta su economía al ahuyentar la inversión extranjera por el maltrato al medio ambiente.

"Al despreciar el medio ambiente, es como si el Gobierno de Bolsonaro quemara una marca sumamente valiosa que se llama Brasil: inversionistas, empresarios, banqueros, jefes de Estado y entidades nacionales y extranjeras ya advirtieron que deben retirar inversiones del país porque no quieren estar asociados a la práctica. delitos ambientales", indicó la ONG.

A eso se suma el recorte del 58 % en los recursos financieros para el apoyo para las unidades de conservación y las acciones de atención y prevención de incendios este año, según la organización.

Expertos consultados por EFE aseguran que el principal factor para la proliferación de fuegos es la deforestación, que al hacerse de forma descontrolada e ilegal, ocasiona una serie de cambios climáticos, como la alteración del ciclo natural de las lluvias.

Los bosques y la vegetación nativa son talados para abrir espacio a grandes pastizales para alimentar el ganado.

No obstante, la ministra de Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa, quien históricamente ha defendido los intereses de los grandes hacendados, opinó hoy que si hubiera más ganado en el Pantanal, los incendios no habrían sido tan fuertes.

"El desastre ocurrió porque teníamos mucha materia orgánica seca que, quizás, si tuviéramos un poco más de ganado en el Pantanal, ese habría sido un desastre menor del que tuvimos este año", dijo la ministra este viernes en el Congreso.