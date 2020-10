Google convertiría a YouTube en un importante destino de compras

(Bloomberg) -- Cada juguete, dispositivo y artículo que ve en YouTube pronto podría estar a la venta en línea, no en Amazon, sino directamente en YouTube.

Recientemente, el sitio de videos más grande del mundo comenzó a pedir a los creadores que usen el software de YouTube para etiquetar y rastrear productos que aparecen en sus clips. Luego, los datos se vincularán a herramientas de análisis y compras de la empresa matriz Google.

El objetivo es convertir la gran cantidad de videos de YouTube en un vasto catálogo de artículos que los espectadores pueden leer, hacer clic y comprar directamente, según personas familiarizadas con la situación. La empresa también está probando una nueva integración con Shopify Inc. para vender artículos a través de YouTube.

Un portavoz de YouTube confirmó que la compañía está probando estas funciones con un número limitado de canales de video. Los creadores tendrán control sobre los productos que se exhiben, dijo el vocero. La compañía describió esto como un experimento y se negó a compartir más detalles.

La iniciativa tiene el potencial de transformar YouTube de un gigante de la publicidad a un nuevo competidor para los líderes del comercio electrónico como Amazon.com Inc. y Alibaba Group Holding Ltd.

“YouTube es uno de los activos menos utilizados”, dijo Andy Ellwood, presidente de la startup de comercio electrónico Basket. “Si deciden que quieren invertir en él, es una gran oportunidad para ellos”.

No está claro cómo YouTube generará ingresos con estas ventas. Sin embargo, el servicio ha comenzado a ofrecer suscripciones para los creadores y cobra una comisión de 30% de esos pagos.

Google de Alphabet Inc. ha realizado múltiples intentos en el comercio en línea, con un éxito limitado. La compañía ha preferido principalmente vender anuncios que envían a las personas a otras tiendas digitales, en lugar de vender productos por sí misma.

Sin embargo, la pandemia ha golpeado los presupuestos de marketing, especialmente en los sectores de viajes y venta minorista física, que son los principales anunciantes de Google. Mientras tanto, el comercio electrónico se ha disparado a medida que las personas se quedan en casa y piden más productos en línea. Eso ha dejado a Google observando desde afuera como su rival Facebook Inc. y su aplicación Instagram se convierten en focos de compras online. Amazon, el gigante del comercio electrónico de Estados Unidos ha visto dispararse las ventas, mientras que Google sufrió su primera disminución de ingresos en el segundo trimestre.

Una encuesta reciente de RBC Capital a especialistas en marketing reveló que el “comercio social” es un área de moda que es “especialmente optimista” para Facebook y Pinterest Inc., una empresa de búsqueda digital y álbumes de recortes. Después de que el presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, revelara en mayo una función de tiendas actualizada para los minoristas, las acciones de la compañía subieron. Google no quiere perderse esta oportunidad.

Desde hace meses, los ejecutivos de Google han señalado que YouTube será fundamental para su estrategia de comercio electrónico. En una reciente llamada de resultados, el director ejecutivo, Sundar Pichai, sugirió que la enorme cantidad de los populares videos de “unboxing” de productos en YouTube podría convertirse en una oportunidad de compra. El sitio de videos está lleno de otras categorías populares, como tutoriales de maquillaje y cocina, donde los creadores promocionan productos comerciales al aire.

La compañía también ha renovado su división de pagos y comercio electrónico. En julio, anunció un plan para atraer a los comerciantes a Google Shopping, su escaparate en línea, que incluía una integración con Shopify para que los vendedores pudieran administrar su inventario.

A fines del año pasado, YouTube comenzó a probar una integración de Shopify similar para creadores que pueden enumerar hasta 12 artículos a la venta en un carrusel digital debajo de sus videos, según la compañía. La comercialización es una de las varias estrategias que está siguiendo YouTube para diversificar los ingresos de los creadores más allá de los anuncios. Como mínimo, las nuevas medidas podrían ayudar a YouTube a profundizar los datos que recopila de los videos para fortalecer su negocio de anuncios.

Amazon y Walmart Inc. han experimentado por años con videos que se pueden comprar. Hasta ahora, ninguno de los minoristas ha mostrado mucho progreso. En China, sin embargo, este modelo de negocio ha despegado. En Douyin, la versión china de TikTok, los influencers usan videos transmitidos en vivo para vender artículos, desde lápices labiales hasta teléfonos inteligentes, en tiempo real a cientos de millones de usuarios.

