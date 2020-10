¿Ganas de Juegos? 5 preguntas para conocer la historia olímpica

Elaine Thompson de Jamaica celebra tras ganar medalla de oro en la prueba de 100 metros femenina de atletismo durante las Olimpiadas Río 2016, en el estadio Olímpico Engenhao de Río de Janeiro (Brasil). EFE/Marcelo Sayão/Archivo

Madrid, 9 oct (EFE).- ¿El aplazamiento de Tokio 2020 te ha dejado con ganas de Juegos?

Para entretener la espera hasta julio de 2021 llega este reto semanal de cinco preguntas sobre la historia olímpica, con tres respuestas posibles y solo una correcta.

Las soluciones y algunos datos curiosos están al final.

1. La Carta Olímpica, la 'Constitución' del Comité Olímpico Internacional, establece que la práctica deportiva es...

a. un derecho humano

b. un deber de todos los seres humanos

c. de obligada promoción por parte de los gobiernos de todo el mundo

2. Antes de empezar los Juegos de Atenas 1896, Grecia ya tenía asegurada una medalla de oro porque una de las pruebas era...

a. Un maratón para corredores nacidos en Olimpia

b. Una prueba de 100 m libre para nadadores que fueran soldados del ejército griego

c. Una competición de pancracio, como homenaje a los Juegos de la Antigüedad, en la que solo se inscribieron griegos

3. Entre 1900 y 1992 los Juegos Olímpicos admitieron deportes de demostración: se disputaban simultáneamente al programa oficial, pero sus resultados no se incluían en el medallero final. ¿Cuál fue el primer deporte de demostración que logró ser admitido en el programa?

a. Tenis

b. Waterpolo

c. Baloncesto

4. La selección femenina estadounidense de baloncesto tiene una marca de 66 triunfos y solo tres derrotas en su historia olímpica. ¿Cuál fue el último equipo que la derrotó?

a. La Unión Soviética en Seúl'88

b. El Equipo Unificado en Barcelona'92

c. Australia en Sídney 2000

5. ¿Quién es la vigente campeona olímpica de los 100 m lisos?

a. Carmelita Jetter

b. Shelly-Ann Fraser-Pryce

c. Elaine Thompson

SOLUCIONES:

1. Respuesta a: La Carta Olímpica dice en su artículo 4: "La práctica deportiva es un derecho humano. Toda persona debe tener la posibilidad de practicar deporte sin discriminación de ningún tipo y dentro del espíritu olímpico, que exige comprensión mutua, espíritu de amistad, solidaridad y juego limpio".

2. Respuesta b: El programa de natación de los Juegos de Atenas 1896 incluía una prueba de 100 m libre solo para miembros del ejército griego. Se inscribieron tres soldados y ganó uno llamado Ioannis Malokinis, con un crono de 2:20.4.

3. Respuesta c: El baloncesto fue uno de los cinco deportes de demostración en los Juegos de St Louis 1904. Fue admitido como disciplina oficial en Berlín 1936.

4. Respuesta b: El Equipo Unificado es el último que ha derrotado a la selección femenina estadounidense en los Juegos Olímpicos, cuando le ganó en semifinales de los Juegos de Barcelona'92 por 79-73. Las norteamericanas ganaron luego la medalla de broce a Cuba por 88-74.

5. Respuesta c: La jamaicana Elaine Thompson se impuso en los 100 m lisos de los Juegos de Río 2016 con marca de 10.71. También ganó los 200 m y fue plata con el relevo 4x100.