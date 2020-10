Fútbol/Selección.- Previa del España - Suiza

España quiere consolidar su idea ante la incómoda Suiza



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



La selección española de fútbol afrontará este sábado (20.45 horas/La1)en el Estadio Alfredo Di Stéfano su tercer partido de la Liga de Naciones ante Suiza, un rival rocoso e incómodo que será un buen examen para comprobar cómo se están consolidando las ideas de Luis Enrique Martínez.



Después del amistoso del pasado miércoles ante la campeona de Europa Portugal, España volverá a la acción oficial defendiendo el liderato en en el Grupo 4 de la Liga 1 y en busca de tres puntos que le sigan acercando a la clasificación de la 'Final Four' de la nueva competición de la UEFA.



Sin embargo, al combinado nacional no le espera seguramente una noche plácida porque enfrente tendrá a una Suiza que ya ha demostrado su capacidad competitiva ante las mejores del Viejo Continente y que se le ha atragantado las últimas veces que se han visto las caras, aunque históricamente sólo haya perdido una vez contra los suizos.



Este será el cuarto partido tras la vuelta de Luis Enrique al banquillo y el objetivo, además del triunfo, será comprobar si dentro de un frenético calendario con tres partidos en menos de una semana, al técnico asturiano le da tiempo para ir asentando las ideas que quiere y que se vieron reflejadas sobre todo en la primera media hora en el José Alvalade.



Lo que se esperan son cambios para formar un once que esté más lejos de las probaturas vistas el miércoles, con la presencia casi segura de la sensación Ansu Fati, que tras su aparición ante Alemania y su eclosión ante Ucrania, no tuvo ningún minuto ante Cristiano Ronaldo probablemente para reservarle para un duelo donde su desborde y desparpajo se presentarán claves ante un equipo que defiende bien y con orden.



Habrá que ver a quien acompaña el jugador del FC Barcelona en la parte ofensiva. Rodrigo Moreno se perfila como el '9', mientras que Dani Olmo, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, que no pudo jugar ante Portugal por el resultado no concluyente de su PCR, y Adama Traoré opositan a la titularidad. El jugador de los 'Wolves' también irrumpió con fuerza en su debut internacional en Lisboa y podría ser un 'arma' por la otra banda.



En el centro del campo, hay también varias posibilidades, sobre todo en quién será el '5', si Busquets, de inicio ante los campeones de Europa, o Rodri, mientras que atrás se espera una defensa totalmente nueva formada por Navas, Sergio Ramos, Pau Torres y Gayà, con David de Gea en portería.



SUIZA, PENDIENTE DE SHAQIRI



España sabe que tendrá un partido complejo en el que llevará seguramente la iniciativa ante una Suiza, 15ª según el ranking mundial de la FIFA, pero que en los últimos años ha demostrado no ser fácil de batir. El año pasado, de hecho, alcanzó la 'Final Four' de la Liga de Naciones tras dejar fuera de su grupo a la Bélgica de Roberto Martínez con goleada final en casa, y ya fue capaz de empatar con Alemania en la segunda jornada.



A España también se le ha atragantado las últimas veces que se han visto, con un empate a uno en el Estadio de la Cerámica a días del Mundial de Rusia de 2018, mientras que en 2010 torpedeó el inicio de la 'Roja' en Sudáfrica con la victoria por 0-1.



El equipo suizo, que perdió el miércoles su amistoso en Saint Gallen ante Croacia (1-2), llega algo más necesitado porque sólo tiene el punto logrado ante Alemania porque en su estreno cayó ante Ucrania (2-1), prueba de que baja algo su rendimiento fuera de casa, pero es un rival con mucho rigor táctico y disciplinado bajo el mandato de Vladimir Petkovic.



El técnico balcánico está pendiente de saber si tiene el visto bueno de las autoridades para contar con Xerdan Shaqiri, que dio positivo por coronavirus al inicio de la semana, pero que viajó con un resultado negativo a Madrid, mientras que tendrá la importante baja en su defensa de tres centrales, por el mismo motivo, de Manuel Akanji.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



ESPAÑA: De Gea; Navas, Ramos, Torres, Gayà; Ceballos, Rodri, Merino; Oyarzabal, Rodrigo y Fati.



SUIZA: Sommer; Mvula, Elvedi, Schar, Omeragic Ricardo Rodríguez; Fernandes, Xhaka; Embolo, Seferovic y Mehmedi.



--ÁRBITRO: Ali Palabiyik (TUR).



--ESTADIO: Alfredo Di Stéfano.



--HORA: 20.45/La1.