Fútbol/Selección.- Ceballos: "Me encantaría tener a Sergio Ramos a mi lado en unos Juegos Olímpicos"

"El Real Madrid me dijo que esperara un mes, pero tenía la idea clara de volver al Arsenal"



El internacional español Dani Ceballos ha reconocido que le "encantaría" tener al capitán Sergio Ramos a su "lado" en los Juegos Olímpicos de Tokio, una posibilidad que podría barajarse en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y ha confesado que antes de hablar con el Real Madrid ya tenía "la idea clara" de continuar un año más en el Arsenal.



"Sergio se ha ganado el derecho a decidir, no solo por las internacionalidades, superando a Casillas, sino también por el rendimiento que está teniendo. Quiero siempre a Sergio Ramos en mi equipo, es un jugador líder que lleva al equipo adelante no solo en los buenos momentos, sino también cuando España no estaba atravesando un buen momento, dando la cara. Es un jugador fundamental. En un futuro, en unos Juegos Olímpicos, por supuesto que me encantaría tenerlo a mi lado", declaró en rueda de prensa.



Precisamente, la cita olímpica y la Eurocopa del próximo año fueron claves para que decidiese quedarse en el Arsenal. "Al terminar LaLiga hablé con José Ángel -Sánchez, director general del club- y le dije que había hablado con Mikel Arteta de la posibilidad de continuar un año más en el Arsenal. Ellos estaban por la labor, me dijeron que esperara un mes a que el equipo se reincorporara para tomar la decisión, pero yo tenía la idea clara de volver a mi club, donde había terminado muy bien con la confianza del míster y a un buen nivel", confesó.



El técnico vasco fue el hombre que propició que "después del confinamiento" se viese "el Dani Ceballos que todo el mundo esperaba". "A raíz de la llegada de Mikel, el equipo fue a mejor; encontró una posición no habitual en mí, que era más defensiva. La Premier es una liga que te lleva al límite tanto en lo físico como en lo técnico. Creo que he mejorado muchísimo de seis meses para atrás. Estoy muy contento de seguir un año más en la Premier", apuntó.



"Cuando te sientas a valorar lo que viene en verano, Eurocopa y Juegos Olímpicos, sabes que tienes que tener un rol importante en tu equipo. Después del confinamiento lo encontré con Mikel, estaba muy contento. Cuando un jugador está completamente feliz a nivel personal y futbolístico, es lo mejor. Decidí quedarme un año más en el Arsenal porque era completamente feliz y podía desarrollar mi juego con total naturalidad", prosiguió.



En este sentido, el centrocampista utrerano ve "compatible" jugar tanto los Juegos Olímpicos como la Eurocopa. "Hay 15 días de diferencia. Tenemos que ir paso a paso, quemando etapas, hacer una buena temporada con el Arsenal, porque tienes que estar al mejor nivel. Está muy difícil entrar en el centro del campo de España para la Eurocopa. Lo de los Juegos Olímpicos es decisión de Luis de la Fuente", advirtió.



"El corazón de España en los últimos años siempre ha sido el mediocampo. Hay jugadores de grandísima calidad, como Sergio Canales, Busquets, que nos ha estado dando muchísimo. Son jugadores con un trato de balón muy bueno y a muchas selecciones les gustaría tener jugadores que incluso se han quedado fuera de esta convocatoria", continuó.



Además, el andaluz destacó el trabajo de las nuevas generaciones. "No es fruto de la casualidad. Los campeones Sub-19 y Sub-21 están dando frutos ahora. Ansu Fati, Eric García, Ferran Torres, Dani Olmo... son jugadores que todavía tienen la posibilidad de jugar con la Sub-21, con rendimiento inmediato. Compiten por ganar la Premier y LaLiga. Van a aportar mucha frescura al equipo y nos vienen muy bien", indicó.



Ceballos también se rindió al talento de Adama Traoré. "Llevo viendo la Premier varios años y lo que realmente me asombra de Adama es la facilidad que tiene de irse en el uno contra uno en la Premier League, donde hay jugadores muy fuertes. Es un jugador muy difícil de parar, tiene habilidad para sacar buenos centros, con el Wolverhampton llega a línea de fondo 15 veces y la pone muy bien para Raúl Jiménez. A mí personalmente no me sorprende Adama porque lo lleva haciendo varios años en la Premier", subrayó.



Por último, incidió en la dificultad que tiene Luis Enrique para tratar de trabajar con el grupo. "Le está faltando tiempo a los entrenadores de los clubes, imagínate a un seleccionador, que tiene 10 días. Tiene que ser una charla muy comprimida para hacerla efectiva en el partido. Hacemos mucho hincapié en ser protagonista, en llegar con muchos jugadores a zona de remate. Estamos viendo una España que poco a poco va mejorando y con mucho margen de mejora hasta llegar a la Eurocopa", finalizó.