Fútbol/Segunda.- (Previa) El Sporting pone en juego su buena racha ante un Oviedo necesitado en el derbi asturiano

09/10/2020 El Sporting visita al Oviedo en el derbi asturiano DEPORTES LALIGA/EP



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El Sporting de Gijón visita este domingo al Real Oviedo (21.00 horas) en el derbi asturiano más desigual de las últimas temporadas gracias al sensacional arranque de los rojiblancos, líderes con pleno de triunfos tras las cuatro primeras jornadas de la Liga SmartBank, mientras que los carbayones todavía no han estrenado su casillero de victorias.



El equipo de David Gallego afronta el derbi en el mejor momento posible, cargado de confianza y con el serbio Uros Djurdjevic como la sensación de este inicio de temporada. El delantero del Sporting ya suma cuatro goles en apenas un mes de competición. Por su parte, el Oviedo del Cuco Ziganda buscará lograr su primer triunfo en una ocasión inigualable.



La victoria alejaría al Oviedo de la zona peligrosa de la clasificación y truncaría la excelente racha del eterno rival. Los ovetenses -que solo han podido marcar dos goles en las cuatro primeras jornadas- intentarán revertir la situación en un Carlos Tartiere que vivirá un derbi atípico por la ausencia del público en las gradas.



Muy pendientes del resultado del Sporting estará el Espanyol, segundo clasificado, y el Fuenlabrada, tercero con los mismos puntos, y ambos invictos. Los 'pericos' se miden a un Alcorcón que llega tras la alineación indebida cometida en su último duelo frente al Zaragoza, mientras que el equipo de José Ramón Sandoval recibirá a un Castellón al alza tras ganar al Leganés el pasado domingo en Castalia.



Los pepineros, precisamente, se enfrentan a un Girona colista este domingo en Butarque con la intención de recuperar la senda de la victoria y con el regreso del 'Pichu' Cuéllar como principal novedad en el once. Será un partido especial para el técnico del Lega, José Luis Martí, que se enfrentará al que fue su equipo hasta el pasado mes de julio.



Por su parte, Ponferradina y Rayo -ambos en puestos de 'playoff' tras un gran inicio- jugarán frente al Cartagena, que ya se ha liberado después de ganar su primer partido, y ante el Tenerife, que debe comenzar a sumar en casa si no quiere pasar apuros. Los de Iraola intentarán dar continuidad a la excelente goleada que firmaron en casa la pasada jornada.



En otros partidos del quinto capítulo en la categoría de plata destacan el Lugo-Mallorca, donde los bermellones querrán seguir con su buena marcha tras el mal debut; el Málaga-Las Palmas, duelo entre dos ex primeras en La Rosaleda; o el Zaragoza-Albacete, de vital importancia para los manchegos, antepenúltimos clasificados de la Liga SmartBank.



--JORNADA 5.



- Sábado 10.



CE Sabadell-CD Mirandés 13:00.



RCD Espanyol-AD Alcorcón 16:00.



UD Logroñés-UD Almería 16:00.



CD Tenerife-Rayo Vallecano 18:30.



- Domingo 11.



CF Fuenlabrada-CD Castellón 12:00.



CD Lugo-RCD Mallorca 12:00.



CD Leganés-Girona FC 16:00.



Málaga CF-UD Las Palmas 16:00.



Real Zaragoza-Albacete BP 18:00.



SD Ponferradina-FC Cartagena 18:30.



Real Oviedo-Real Sporting 21:00.