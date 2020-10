Fútbol.- El Elche confirma varios positivos por coronavirus entre el personal de sus oficinas

20/04/2017 Estadio Martínez Valero de Elche COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA ALICANTE DEPORTES ELCHE CF



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El Elche CF ha confirmado que ha detectado "algunos casos positivos por COVID-19" entre el personal de las oficinas de la entidad en las pruebas efectuadas este jueves, y ha asegurado que no se ha producido ningún contacto entre estas personas y la plantilla y el cuerpo técnico del primer equipo.



"Estos trabajadores se encuentran bien y permanecen aislados en sus respectivos domicilios", informó el club ilicitano, que recalcó que esta situación "no afecta al desarrollo del día a día del primer equipo". "Toda la expedición deportiva ha estado concentrada en otras instalaciones y no ha habido contacto de ningún tipo con otro personal del club", indicó.



En este sentido, confirmo que todos los miembros del organigrama deportivo, tanto de la plantilla como del cuerpo técnico, "han dado resultado negativo en las pruebas PCR practicadas ayer".



"El club ya ha puesto en conocimiento de las autoridades correspondientes esta situación y seguirá llevando a cabo todas las medidas de seguridad e higiene que viene desarrollando desde el inicio de la alerta sanitaria generada por la COVID-19. En este sentido, se va a llevar a cabo tareas de desinfección de las instalaciones del estadio Martínez Valero", concluyó.