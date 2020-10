Fútbol.- El abogado del Barça cifra en 5 las firmas sospechosas en la moción de censura

17/09/2020 Los promotores de la moción de censura al presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y su Junta Directiva, entregan las firmas necesarias para emprender el voto de censura DEPORTES NOU IMPULS FCB



El abogado Eloi Castellarnau, que representa al FC Barcelona en la denuncia ante la Guardia Civil de posible firmas irregulares dentro del proceso de la moción de censura a la Junta Directiva del club, ha señalado que son únicamente 5, de las más de 19.000 validadas por la Mesa del Voto de Censura, las que serían sospechosas.



"Se han encontrado cinco papeletas consecutivas que se considera que son falsas. Aportamos cinco pero las 300 son el cómputo global de apoyos que entendemos que pueden ser sospechosas", señaló en 'El Món a RAC1'.



La denuncia del club a la Guardia Civil por posible firmas irregulares se basaría, entonces, en esas cinco papeletas falsas con la presunción de que podrían ser unas 300. De momento, la Mesa ha validado 19.380 firmas de las 16.521 necesarias para emprender la moción.



Según el abogado del Barça, la intención de la Junta Directiva, presidida por Josep Maria Bartomeu, con esta denuncia no sería la de paralizar un proceso que, por el apoyo recibido, debería tirar adelante con la votación, en un plazo de 10 a 20 días, de la moción de censura.



"No hemos pedido a la Guardia Civil que acelere la investigación para detener la moción de censura. Ni el Barça ni yo mismo queremos que se judicialice esto", apremió.



Además, desvincula a Bartomeu de la decisión de denunciar el caso ante la Guardia Civil, y no los Mossos d'Esquadra. "Es por una cuestión de economía, porque la Guardia Civil ya había investigado un caso de reventa de abonos que podría tener relación con estas firmas falsas", manifestó.