Filipinas.- Al menos nueve muertos durante un enfrentamiento entre bandas rivales en una cárcel de Filipinas

MANILA, 9 (DPA/EP)



Al menos nueve presos han muerto durante un violento enfrentamiento ocurrido esta madrugada en la cárcel filipina de Nueva Bilibid, la penitenciaría nacional del país, según ha informado el portavoz de la Oficina de Correccionales del país, Gabriel Chaclag.



La pelea se ha cobrado las vidas de siete integrantes de la llamada banda de los Sputnik y de otros dos de la banda de los Comando, de acuerdo con el portavoz. La mayoría de los presos estaba durmiendo en el momento del enfrentamiento, lo que impidió que la situación pasara a mayores.



Todavía no está claro qué grupo comenzó el episodio de violencia ni el motivo de la escaramuza. "En la cárcel te puedes matar por cualquier cosa, por mirar mal o por chocarte con la persona equivocada", ha apuntado Chaclag en este sentido, "pero vamos a investigar si existe una razón más profunda"



La revuelta fue pacificada al término de una hora, más o menos, y los supervivientes implicados han sido enviados a celdas de aislamiento, mientras que los líderes de ambos grupos han prometido tomar medidas para que no se repitan incidentes similares. "Nos han prometido que no va a haber más peleas después de esto".



La prisión de Nueva Bilibid, en el sur de la región de Manila, alberga a 18.000 presos que, en determinados momentos del día, se mueven sin supervisión. Si bien hay un sistema de cámaras de seguridad en las instalaciones, solo se encuentran colocadas en zonas puntuales y no cubren todos los espacios. Los guardias tampoco vigilan a los presos el día entero.