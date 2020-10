FIFA comunica que Munir el Haddadi no podrá jugar con selección de Marruecos

El futbolista hispanomarroquí Munir el Haddadi. EFE/EPA/Friedemann Vogel / Archivo

Rabat, 9 oct (EFE).- El futbolista hispanomarroquí Munir el Haddadi no podrá jugar con la selección marroquí, según un fallo de la FIFA conocido solo horas antes de que El Haddadi, concentrado con el combinado marroquí, fuese a jugar su primer partido amistoso.

La Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) emitió hoy un comunicado en el que explica que la FIFA "ha rechazado la demanda" de la FRMF basándose en las nuevas cláusulas que establecen el reglamento sobre los cambios de selección para los jugadores con doble nacionalidad.

La Federación anunció también que va a apelar esta decisión mediante un recurso al Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Según explicaron fuentes de la FIFA a Efe, la razón que motiva el cambio de nacionalidad de Munir -nacido en España de padres marroquíes- es que llegó a jugar tres partidos con la selección española sub-21 cuando en realidad ya había cumplido los 21 años.

Es decir, la decisión no tiene que ver con aquel partido que Munir jugó con la selección absoluta en 2014, cuando fue alineado por Vicente del Bosque y permaneció solo diez minutos en el campo.

El futbolista nacido en El Escorial (Madrid) y que ahora milita en el Sevilla ha pasado toda esta semana concentrado en un hotel con el combinado marroquí -junto a sus compañeros sevillistas Yassine Bounou y Youssef En-nesyri- a la espera de jugar esta tarde en un amistoso con Senegal.

Munir fue grabado no solo entrenando junto a los demás marroquíes, sino incluso actuando y cantando una canción ante los demás en una sobremesa, una tradición que se reserva a los "novatos" en la selección de los Leones del Atlas.

Pese a haber sido requerido por Efe en varias ocasiones, Munir no se ha referido a la polémica durante toda la semana.