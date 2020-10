Fani Carbajo nos da su opinión sobre "La isla de las tentaciones 2"

27/07/2020 Fani y Christofer todavía no tienen nueva fecha de boda, pero continúan buscando con ahínco tener un hijo en común EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



La novia de Christofer asegura que "si me quieren copiar, que lo intenten. Es muy difícil a veces creer las actuaciones que tienen".



MADRID, 9 (CHANCE)



Fani Carbajo y Christofer Guzmán siguen, un año después de su paso por "La isla de las tentaciones", tan enamorados como el primer día. La pareja, que ha alcanzado una gran popularidad, ha asistido al estreno de "Para hacer bien el amor hay que venir al sur" y han acaparado todo el protagonismo al confesar, por primera vez juntos, qué les está pareciendo al segunda edición del reality que hizo tambalear los cimientos de su relación.



- CHANCE: Una tarde muy entretenida. ¿Vosotros habéis hecho muchas veces el amor en el sur?



- FANI: Pues sí, nosotros vivimos en Sevilla tres años y allí estuvimos haciendo el amor cómo locos. Ahora lo hacemos todos los días porque como estamos buscando la niña. Cuanto más lo quieres menos llega. Yo he estado en el ginecólogo



- CH: ¿os pasa algo?



- CHRISTOFER: Nos han hecho pruebas y estamos bien, perfectos. Ella tiene que estar tranquila.



- CH: ¿cómo fue recordar lo de Rubén de la isla de las tentaciones en el debate?



- FANI: Bien, normal. Eso es una historia que ya ha pasado, yo ya lo he olvidado



- CH: ¿y tú Christofer cómo lo viviste?



- CHRISTOFER: Las cosas cómo son, a mi no me hace gracia y ella lo sabe. Pero ya está asimilado y hay que seguir



- CH: Cuando se perdona, se perdona con todo



- CHRISTOFER: Lo que tú no puedes hacer es perdonar una infidelidad y echarlo todo el día en cara, porque sino la relación se acaba rompiendo



- CH: ¿hay nueva fecha de boda?



- FANI: Estamos mirando y está todo cogido, así que no lo sé. Tenemos que ver que haya mejorado lo del covid



- CH: ¿cómo están las rencillas con tú tía?



- FANI: Yo no quiero saber nada de ella. Es una etapa de mi vida pasada. Ella ha cometido un error muy grande que ha sido hablar de mi muy mal en tv y eso jamás se lo voy a perdonar. La denuncia está aceptada a trámite, pero estamos a espera de fecha



- CH: ¿No os habéis puesto en contacto para suavizar las cosas?



- FANI: No, tendrían que ser ellos para pedirme perdón de las cosas y las barbaridades que han dicho.



- CH: ¿cómo estáis viviendo esta edición de la isla de las tentaciones?



- FANI: En nuestra edición fuimos nosotros los protagonistas y en esta son todos protagonistas. No me puede decantar por uno o por otro



- CH: ¿te crees a Marta?



- FANI: Al principio me costaba mucho creerla, pero ahora creo que sí.



- CH: Dicen que es la marca barata tuya



- FANI: No, también lo dicen de Maica. No lo sé. Cada uno es cómo es y si quieren copiarme que lo intenten. Esta edición no va a ser la misma que la primera, ellos sabían a lo que iban. Es muy difícil creer a veces actuaciones que tienen



- CH: ¿con tu madre Christofer cómo van las cosas?



- CHRISTOFER: Con mi madre nunca ha habido tensión. Lo que pasó fue por lo de la casa fuerte, pero ya se ha solucionado. Ella lo único que me pide es que le quiera. A día de hoy somos la única pareja que estamos juntos, por algo será, porque nos queremos y punto