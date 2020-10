Excomandante de Guantánamo condenado a dos años por obstrucción a la justicia

Imagen de archivo de la entrada al campamento VI de la Base Naval de Guantánamo. EFE/Jairo A. Mejía/Archivo

Miami, 9 oct (EFE).- Un excomandante de la base naval estadounidense en Guantánamo (Cuba) fue condenado a dos años de cárcel por obstrucción a la justicia y otros cargos relacionados con el ocultamiento de una pelea que tuvo en 2015 con un civil de la base dos días antes de que fuera hallado muerto en el mar.

John R. Nettleton, de 54 años y hoy capitán retirado de la Armada, se enfrentó a golpes con Christopher Tur, de 42 años, en su propia casa después de haber asistido a una celebración en el club de oficiales de la base y de haber bebido alcohol, según se determinó durante el juicio celebrado en Jacksonville (noreste de Florida).

Durante la fiesta, Tur había acusado de viva voz a Nettleton de tener un romance con su esposa, Lara Tur, que estaba a cargo del Departamento de Servicios Sociales de la base cuando ocurrieron los hechos.

Dos días después, cuando por orden de Nettleton se le buscaba por toda la base, el cuerpo sin vida de Tur fue hallado flotando en la bahía de Guantánamo.

Según la autopsia, fue una muerte accidental por ahogamiento.

Tur presentaba cuatro costillas rotas y rasguños en la frente y en su organismo había alcohol y un medicamento antidepresivo en dosis elevadas, según documentos judiciales.

El juez Timothy J. Corrigan recalcó, al dictar sentencia, que Nettleton no es culpable de homicidio o de asesinato, pero es "apropiado" que pague por no haber actuado como debía.

Las acusaciones tienen que ver con que no reportó que había tenido una pelea con Tur, negó que este hubiera estado en su casa y mintió sobre el romance con Lara Tur.

La madre y las hermanas de Tur habían pedido una sentencia ejemplar severa para el excomandante de la base de Guantánamo, mientras que la Fiscalía reclamaba de 37 a 46 meses de cárcel.

Varios de los excompañeros de armas de Nettleton testificaron en el juicio a su favor y otros junto a otras personas firmaron un documento de la defensa pidiendo al juez que tuviera en cuenta la carrera militar de Nettleton y sus servicios al país.

Sus abogados subrayaron en un escrito dirigido al juez que Nettleton se presentaba ante el tribunal para enfrentar "las consecuencias de las peores decisiones que tomó nunca" y dijeron que los hechos por los que fue juzgado no son "representativos de la persona que realmente es".