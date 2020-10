España.- Madrid rechaza las propuestas del Gobierno y quiere restringir la movilidad en 51 zonas básicas

06/10/2020 El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, comparece en rueda de prensa para tratar la evolución epidemiológica del COVID-19 en la región durante la última semana, en la Real Casa de Correos, en Madrid (España) a 6 de octubre de 2020. POLITICA EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL - Europa Press



La Comunidad de Madrid ha presentado una propuesta que busca restringir, a través de una orden, la movilidad en 51 zonas básicas de salud y baja los criterios de 1.000 contagios de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes a 750.



Así lo ha detallado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en una rueda de prensa telemática, tras la reunión de trabajo mantenida durante toda la mañana de este viernes, en la Real Casa de Correos, liderada por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.



"La Comunidad tiene un plan contra el coronavirus y este plan, con la máxima humildad y prudencia, es un plan que está funcionando. Lo llevamos ejecutando desde hace semanas. Está basado en las zonas básicas de salud, que es el elemento sanitario de monitorización y control que nos permite tomar las decisiones estratégicas más favorables para contener el virus", ha manifestado.



Las zonas básicas de salud con medidas se encuentran en 15 municipios de los 179 de la región: Madrid capital, Alcobendas, Alcorcón, Aldea del Fresno, Villa del Prado, Arganda del Rey, Collado Villalba, Colmenar Viejo, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Parla, San Sebastián de los Reyes y Torrejón de Ardoz.



En concreto, en Madrid capital hay diez distritos con zonas afectadas: Abrantes, Antonio Leyva, Comillas, Los Cármenes, Puerta Bonita y San Isidro (Carabanchel); Lavapiés (Centro); Doctor Cirajas (Ciudad Lineal); Virgen de Begoña (Fuencarral El Pardo); Vinateros Torito (Moratalaz); Alcalá de Guadaira, Ángela Uriarte, Campo de la Paloma, Entrevías, Federica Montseny, Martínez de la Riva, Numancia, Peña Prieta, Portazgo, Pozo del Tío Raimundo, Rafael Alberti y San Diego (Puente de Vallecas); Almendrales, Las Calesas y Zofío (Usera); Vicálvaro-Artilleros (Vicálvaro), Villa de Vallecas (Villa de Vallecas); Alcocer, El Espinillo, San Andrés y San Cristóbal (Villaverde).



En el resto de municipios las zonas básicas seleccionadas son: Isabel II, Pintores y San Blas (Parla); Reyes Católicos (San Sebastián de los Reyes); Las Fronteras (Torrejón de Ardoz); Miraflores (Alcobendas); Doctor Trueta y Miguel Servet (Alcorcón), Villa del Prado (Villa del Prado y Aldea del Fresno); Arganda del Rey (Arganda del Rey); Sierra de Guadarrama (Collado Villalba); Colmenar Viejo Norte (Colmenar Viejo); Valleaguado (Coslada); Alicante, Cuzco y Francia (Fuenlabrada); Las Ciudades, Las Margaritas y Sánchez Morate (Getafe); y Marie Curie (Leganés).



Estas zonas básicas afectan a una población de 1.091.295 madrileños, que representan a un 16,4 por ciento del total de habitantes pero que en estos momentos concentran el 24,4 por ciento de los contagios de toda la región, ha señalado el Gobierno regional.



De este modo, se incorporarán 18 zonas nuevas y se levantan las restricciones en 13 que estaban anteriormente y donde se ha registrado "una clara mejoría".



Aparte de la incidencia acumulada de 750 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, los criterios de la Dirección General de Salud Pública para establecer estas contemplan también la tendencia estable o creciente; y la contigüidad geográfica que facilite el control perimetral de la movilidad.



En su momento la Dirección General de Salud Pública estableció el criterio de 1.000 casos por 100.000 habitantes cuando había una incidencia media en la región de en torno a 750 casos, pero establece ahora el umbral de 750 casos para las zonas afectadas, cuando en estos momentos la Comunidad de Madrid registra una incidencia acumulada de en torno a 500 casos a 14 días.



MEDIDAS EN LAS ÁREAS SANITARIAS CON RESTRICCIONES



En estas zonas básicas, se establece la restricción de entrada y salida en el perímetro del municipio salvo en situaciones concretas: por motivos laborales, médicos, accesos a centros educativos, regresar a la zona residencial; asistencia a personas mayores, menores o dependientes; acceso a entidades bancarias o de seguros, legales o administrativas; acudir a exámenes o cualquier otra necesidad prioritaria, urgente o de fuerza mayor.



Como venía ocurriendo en las semanas anteriores, se desaconsejan los desplazamientos y actividades no imprescindibles.



Por otro lado, los ciudadanos podrán desplazarse por la vía pública dentro de los perímetros municipales, para lo que se pondrá en marcha un dispositivo de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.



Respecto a los lugares de culto, el aforo se establece a un tercio. En los velatorios podrán estar un máximo de 15 personas en espacios al aire libre y 10 personas en el caso de ser lugares cerrados.



Los establecimientos de hostelería y restauración tienen limitado el aforo al 50 por ciento, tanto en espacios interiores como exteriores, y no estará permitido el consumo en barra.



La ocupación de mesas será de un máximo de seis personas, no podrán admitir nuevos clientes a partir de las 22.00 horas y deberán cerrar a las 23.00 horas, a excepción de servicios de entrega de comida a domicilio.



Los aforos en el comercio se bajan al 50 por ciento y su cierre será a las 22.00 horas, a excepción de las farmacias, centros médicos, veterinarios, de combustible y otros considerados esenciales.



La actividad que se realice en academias, autoescuelas y centros privados de enseñanzas no regladas se limita al 50 por ciento.



Podrá realizarse práctica deportiva en instalaciones deportivas, tanto al aire libre como de interior, siempre que no se supere el 50 por ciento del aforo máximo permitido de la instalación en espacios interiores y el sesenta por ciento en espacios exteriores. Se podrá realizar en grupos máximos de 6 personas.



En virtud de la Orden 668/2020, se sigue aplicando en toda la Comunidad de Madrid el límite de 6 personas máximo en la participación en agrupaciones para el desarrollo de cualquier actividad o evento de carácter familiar o social, tanto en espacios públicos como privados, salvo que se trate de convivientes.



MEDIDAS DE AFORO Y HORARIOS



Por otro lado, los diez municipios con más de 100.000 habitantes afectados por la Orden Ministerial no están afectados por las restricciones de movilidad pero continuarán con las restricciones de aforo y horarios.



Estos municipios son: Madrid capital, Fuenlabrada, Alcorcón, Parla, Getafe, Leganés, Móstoles, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y Alcobendas.



En estos diez municipios los establecimientos de hostelería y restauración tienen limitado el aforo al 50 por ciento, tanto en espacios interiores como exteriores, y no estará permitido el consumo en barra.



La ocupación de mesas será de un máximo de seis personas, no podrán admitir nuevos clientes a partir de las 22.00 horas y deberán cerrar a las 23.00 horas, a excepción de servicios de entrega de comida a domicilio.



Los aforos en el comercio se mantienen al 50 por ciento y su cierre será a las 22.00 horas, a excepción de las farmacias, centros médicos, veterinarios, de combustible y otros considerados esenciales.



La actividad que se realice en academias, autoescuelas y centros privados de enseñanzas no regladas se limita al 50 por ciento.



Respecto a los lugares de culto, el aforo se establece a un tercio. En los velatorios podrán estar un máximo de 15 personas en espacios al aire libre y 10 personas en el caso de ser lugares cerrados.



Podrá realizarse práctica deportiva en instalaciones deportivas, tanto al aire libre como de interior, siempre que no se supere el 50% del aforo máximo permitido de la instalación en espacios interiores y el sesenta por ciento en espacios exteriores. Se podrá realizar en grupos máximos de 6 personas.



La nueva Orden de la Comunidad de Madrid estará en vigor durante los próximos 14 días y, como es habitual, se remitirá al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para solicitar su ratificación.